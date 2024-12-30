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▲萬丹紅豆牛奶節現場有精彩的表演與多元的文化體驗，萬丹鄉公所更於現場免費發送紅豆豆奶、紅豆鹹粿、紅豆冰棒等在地特色美食，吸引眾多民眾前往。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲萬丹紅豆牛奶節12月28日與29日舉行，壓軸重頭戲「2025萬丹跨年晚會」將於12月31日晚間登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

萬丹紅豆牛奶節12月28日與29日舉行，活動現場不僅帶來精彩的表演與多元的文化體驗，萬丹鄉公所更於早晨、中午及下午時段免費發送紅豆豆奶、紅豆鹹粿、紅豆冰棒等在地特色美食。萬丹鄉公所指出，為期兩天的活動中，共計有1萬人次品嚐到萬丹的在地美味。此外，壓軸重頭戲「2025萬丹跨年晚會」將於12月31日晚間登場。萬丹紅豆、牛奶節29日由多個團體帶來精彩表演為上午活動揭開序幕，12個表演團隊精心準備的演出內容豐富多元，涵蓋音樂、舞蹈、社區文化及健康促進活動，充分展現了地方社區的凝聚力與創意。下午壓軸的「阿公阿嬤活力秀」成為活動的一大亮點，社區共有9對組隊參與，提倡老人肢體活動及身體支撐的重要性，展現健康與活力的生活理念。最終，新庄社區發展協會幸福隊憑藉青春洋溢的表現、整齊劃一的動作以及創意十足的演出贏得評審青睞，榮獲冠軍。活動期間的親子風箏比賽，透過家長與孩子的互動，不僅拉近了家庭間的關係，也激發了孩子們無窮的創意與美術天分。一張張五顏六色、造型獨特的風箏在萬丹的天空中翱翔，與萬丹紅豆牛奶節的紅色氣球互相輝映，成為現場最吸睛的畫面之一。萬丹紅豆牛奶節的壓軸重頭戲「2025萬丹跨年晚會」將於12月31日晚間登場。晚會匯聚音樂、表演與煙火，演出陣容更是星光熠熠，蘇宥蓉、陳孟賢、向蕙玲、周莉文、盧彤恩、潘俊男、吳美琳及林曉培等人將帶來精彩演出。萬丹鄉長李建霖特別邀請所有鄉親與來賓共襄盛舉，迎接充滿希望的2025年。他表示：「2025萬丹跨年晚會是屬於全鄉的重要慶典，我們透過這場盛會凝聚人心、展望未來，期待萬丹在新的一年繼續發光發熱。」