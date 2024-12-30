我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「@onefive」開心的與市長黃偉哲Q版公仔合影。（圖／南市府提供）

▲今天的見面會黃偉哲特別逐一介紹芭樂、番茄、火龍果、柳丁、棗子等5種當季水果，都是秋冬時節深受國內外消費者青睞的當季鮮果。（圖／南市府提供）

▲在伴手禮方面，黃偉哲特別準備了眾多臺南獨有特產，包括彩色關廟麵、女孩們最愛的甜品豆腐酪及麥芽餅等，讓團員們帶回家，與親友分享。（圖／南市府提供）

日本新生代女團「@onefive」明(31)日將在「台南好young跨年演唱會」演出，這是該團成軍5年來首度海外演出，團員們除了秀中文表示牛肉麵「好好吃」之外，甚至還許願：「希望吃過一輪再回日本。」市長黃偉哲打趣地說，臺南美食一輪恐怕吃不完，她們要多吃幾輪，團員大可放心吃，因為他當了六年市長只胖了10 公斤！「台南好young」跨年演唱會自2019年開始舉辦，每年都會邀請來自韓國、日本、荷蘭等多國藝人演出，並準備各式豐富美食、農特產熱情款待，藉此以美食達成最佳國民外交，今年邀請新日式個性女子團體@onefive演出，市長黃偉哲今天也大員皇冠酒店媒體見面會迎接@onefive時，特別準備滿滿兩桌美食熱烈歡迎，黃偉哲表示，臺南依山傍海、氣候溫暖，種植的水果不僅種類多元，品嚐起來美味鮮甜，今天的見面會特別準備了芭樂、番茄、火龍果、柳丁、棗子等5種當季水果，都是秋冬時節深受國內外消費者青睞的當季鮮果。尤其推薦團員們品嚐臺南獨特的番茄沾醬吃法，鹹甜滋味可將番茄的美味程度提升，是有別於臺灣其他縣市的獨特風味。黃偉哲也笑著說，團員大可放心吃，因為他當了六年市長只胖了10 公斤，所以吃一兩天是沒關係的。在伴手禮方面，黃偉哲特別準備了眾多臺南獨有特產，包括彩色關廟麵、古蹟限定「成功洋芋片、成功爆米花、媽祖賜福（泡芙）」、臺南傳統糕餅「四獸仔禮盒」、女孩們最愛的甜品豆腐酪及麥芽餅等，讓團員們通通帶回家，與親朋好友一起分享。團員也特別提到，想品嚐著名的西井村滷味。黃偉哲邀請全國民眾，記得明天晚上來永華市政中心西側廣場，欣賞@onefive最棒的表演。另外，由於跨年晚會的卡司非常堅強，他也呼籲粉絲，基於公平、活動安全及品質，請粉絲不要提前來佔位，市府將視現場狀況不定時清場，以示公平。「@onefive」成員們表示，明日即將登上「台南好young跨年演唱會」獻出海外演出處女秀，在數萬觀眾面前表演，她們感到緊張與期待，日前經紀人還替4位成員特訓中文咬字發音，希望明日帶給觀眾最棒的演出。此外，「@onefive」今年4月推出首張專輯，其中歌曲『OZGi』以日本的「鞠躬」為主題設計「鞠躬舞」，@onefive今日記者會現場也示範「鞠躬舞」的舞步，希望明天可以和現場數萬民眾共同大跳「鞠躬舞」。明天跨年晚會最受矚目的亮點，則是由韓流男神李俊昊Lee Junho領軍，包括動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚等數十位知名歌手、團體，不管是喜歡抒情還是搖滾，男神還是女團，都可以獲得滿足，歡迎全國好朋友一起來臺南同樂。