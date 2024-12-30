我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士中鋒「嘴綠」Draymond Green是球隊的防守核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry需要更多的隊友支援。（圖／美聯社／達志影像）

本季的金州勇士經歷了一場過山車般的旅程，勇士的核心陣容以。儘管Jonathan Kuminga的進步令人欣喜，他的未來在勇士隊的定位卻仍存在不確定性，這使得他不僅未能成為解決方案，反而增添了球隊需要面對的挑戰。Steve Kerr如今面臨艱鉅任務，他需要用盡一切可能的資源幫助勇士重新找到贏球的節奏。而就在這樣的關鍵時刻，勇士意外迎來了一個潛在的提升機會，這可能成為他們賽季的轉折點。回到2021-22賽季，勇士被外界普遍看衰，因為他們此前兩年未能闖入季後賽。然而，這支被低估的球隊逆勢而上，不僅重返NBA總決賽，還擊敗了波士頓塞爾提克這支年輕的挑戰者，拿下五年間的第三座總冠軍。這三座冠軍與2015年的首次奪冠，共同奠定了勇士作為王朝球隊的地位。這些成功的共同點在於團隊的穩定性和關鍵人物的深厚連結。然而，本賽季的勇士似乎失去了過去那種令人信賴的穩定性，特別是角色球員的質量問題使得團隊的整體實力難以完全發揮。如今，勇士面臨的挑戰不僅在於場上的即戰力，還包括長期的陣容規劃。Kuminga的發展是未來的重要一環，但他的定位需要明確，而老將Curry與Green的角色也需要更加精準的調整。