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▲中市第五市場百元年菜，年年吸引大批民眾排隊搶購。（圖／業者提供）

台中市第五市場丸東商號春節前推出百元年菜，總吸引全台各地民眾透早排隊搶購。老闆李西東今日表示，百元年菜將於114年1月3日上午9點開賣，由於原物料節節漲，包括佛跳牆、紅燒獅子頭等10道年菜，每組只賣1450元，較去年微漲50元，希望讓民眾開心圍爐。隨著年關將近，民眾頻頻詢問「百元年菜」何時開賣？ 李西東今日宣布，將於114年1月3日星期五上午9時開賣，除夕前3天起提早於早上7點販售，品項多元，由於年節氣氛逐 漸濃厚，李西東預期越近年節，每天湧入排隊人潮將逾千人。丸東商號老闆李西東表示，今年原物料漲幅驚人，原物料、人力等等成本無一不漲，然而為了回饋鄉親朋友對丸東商號的支持與熱愛，10道年菜中，大部份仍維持1道100元，只有紹興藥膳豬由320元微調至350元，丸東佛跳牆由280元調為300元，全套10道菜賣價1450元，比去年微漲50元，希望讓鄉親朋友花小錢吃美食，吃到懷念古早味的年菜。第五市場丸東商號的「百元年菜」開賣第13年，年年供不應求，排隊人潮從市場內排到市場外，估計每年能賣出3萬碗菜餚。今年為疏散排隊人潮，縮短排隊時間，開賣時間提前於114年1月3日上午開賣，直至1月28日除夕中午，大家可以彈性安排時間採購。