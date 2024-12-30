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交通部將車輛電子後視鏡（CMS）納入規範，新型車輛均需強制裝置此一設備，以進一步提升駕駛安全，實施已屆滿2年，為因應市場檢測量能增加及檢測品質提升之需求，財團法人台灣商品檢測驗證中心（ETC）結合車輛產業鏈，日前成立國內設備最先進的「CMS光學實驗室」，提供電子後視鏡業者最完整的驗證檢測服務，以協助縮短驗證檢測時程，精進產品質量以強化市場競爭力，搶攻國內外商機。「CMS光學實驗室」啟用典禮是由ETC執行長林育堯主持，與會貴賓包括經濟部產業發展署科長陳慶輝、車輛公會副秘書長吳智魁、ETC副執行長陳潤明及林宗清、德國萊因公司主任李佳穎、川井科技公司代表范筠雅等人。他們對於首次對外開放的實驗室，採用國內最先進的檢測設備，並提供業者最及時的檢測驗證服務，驗證結果並獲得國內外機構認可，都留下非常深刻的印象。林育堯在致詞時特別強調，ETC建置「CMS光學實驗室」主要目的在結合車輛產業鏈間相互合作，經由產品生產至檢測驗證過程一條龍服務方式，強化產品在國內外市場的競爭力。經濟部產業發展署科長陳慶輝則肯定ETC成立40多年檢對產業的貢獻，他說，ETC透過檢測量能的提升，將產品檢測的缺點告訴業者改進，讓產品更加精進，有助於國際競爭力的提升，相信透過「CMS光學實驗室」的啟用，可讓台灣車輛電子後視鏡（CMS）產品能在國際市場發亮發光。ETC指出，電子後視鏡是國家標準和汽車技術的重大進步象徵，可為駕駛員提供更安全、更智慧的行車體驗，主要係用鏡頭+電子後視鏡的組合來取代傳統的光學後視鏡，顯示模式為外部攝像頭採集圖像，處理後顯示在艙內顯示幕內，同時可以集成類似盲區預警、障礙物提示等功能。目前已有台灣、歐盟、中國、日本等採強制性規定，美國、韓國等亦有相關法規規範，因此已成為國際發展的新趨勢。ETC進一步表示，「CMS光學實驗室」主要係針對業者生產之產品，有關影像品質、灰階度與色度、亮度和對比顯像、偽像、清晰度與深、幾何畸變、時間特性及閃爍等項目進行檢測，經由經測結果讓業者精進產品改良，降低開發成本，並提昇產品競爭力，可對產業貢獻力量。相信經由「CMS光學實驗室」啟用可為北部地區業者，提供最快速便捷且最新穎先進的服務，有效提升產品競爭優勢。