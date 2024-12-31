我是廣告 請繼續往下閱讀

濟州航空在29日一架載有181人的客機在南韓務安國際機場墜毀，除目前獲救的2人以外，機上其餘179人全數罹難，令外界感到不捨，美國時間上週五美國岡薩加大學籃球校隊，搭乘噴射機抵達洛杉磯，準備對上UCLA的比賽，但飛機降落後，差點停在一架即將起飛的達美航空前，洛杉磯國際機場塔台也緊急呼叫讓岡薩加大學的噴射機煞車，最終兩架飛機擦身而過，才沒有釀成悲劇。岡薩加大學在美國時間上週五飛抵洛杉磯，備戰週六對上UCLA的比賽，岡薩加大學全隊搭乘噴射機抵達洛杉磯，根據《紐約郵報》報導，最終岡薩加大學以62：65不敵UCLA，在近8場比賽拿下4勝4敗，與開季拿下5連勝的狀態相差不少，但岡薩加大學教練Mark Few仍對球隊保持信心，「我們近期的賽程都對上很強的學校，當你有能力贏球時，你當然希望可以完成戰術，把球投進籃筐，雖然輸球，但我相信這些比賽能夠給球員帶來更多效益。」