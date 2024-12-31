美國職籃（NBA）洛杉磯湖人球星「詹皇」Lebron James在美國時間30日迎來40歲生日，湖人球員在練習時也特意為James舉行慶生儀式，近期在發展聯盟出賽的「皇之子」Bronny James驚喜現身，率領Armel Traoré 、Dalton Knecht以及Quincy Oilvary等三名新秀獻唱生日快樂歌，當唱到祝誰生日快樂時，James也特意指了一下Bronny，提醒他不要唱「祝老爸生日快樂」Bronny心領神會，最後唱出「祝Lebron生日快樂」場面十分溫馨且逗趣。
「皇之子」領唱生日快樂歌 James特意提醒不要唱錯
James在美國時間30日，迎來自己的40歲生日，在生日當天湖人並沒有比賽，球隊也特意在訓練結束後幫James舉行簡單的慶生儀式，Bronny率領三名新秀，領唱生日快樂歌獻給老爸，唱到祝誰生日快樂時（Happy birthday to dear）James馬上指向Bronny，提醒他不要唱「祝老爸生日快樂」Bronny也意識到老爸的意思，最後唱出「祝Lebron生日快樂」James也滿意點頭，並露出燦爛笑容。
2024迎來40歲外 還完成「父子同台」夢想
從2003年加入NBA以來，James一直都是聯盟中的超級巨星，今年他也迎來自己的40歲生日，大兒子Bronny也在今年加入NBA，兩人也在本賽季成為NBA歷史首對同時上場的「父子檔」
生涯走向尾聲 James坦言想在湖人退役
隨著年紀逐漸增長，當被問到是否已產生退役的念頭時，James直言自己還有本錢能夠在聯盟打拼5-7年，但自己不會這麼做，在訪問中James也提到當自己18歲被選中時，從未想過自己會打到40歲，最後他也坦言自己想要在湖人結束自己的職業生涯。
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James在美國時間30日，迎來自己的40歲生日，在生日當天湖人並沒有比賽，球隊也特意在訓練結束後幫James舉行簡單的慶生儀式，Bronny率領三名新秀，領唱生日快樂歌獻給老爸，唱到祝誰生日快樂時（Happy birthday to dear）James馬上指向Bronny，提醒他不要唱「祝老爸生日快樂」Bronny也意識到老爸的意思，最後唱出「祝Lebron生日快樂」James也滿意點頭，並露出燦爛笑容。
2024迎來40歲外 還完成「父子同台」夢想
從2003年加入NBA以來，James一直都是聯盟中的超級巨星，今年他也迎來自己的40歲生日，大兒子Bronny也在今年加入NBA，兩人也在本賽季成為NBA歷史首對同時上場的「父子檔」
生涯走向尾聲 James坦言想在湖人退役
隨著年紀逐漸增長，當被問到是否已產生退役的念頭時，James直言自己還有本錢能夠在聯盟打拼5-7年，但自己不會這麼做，在訪問中James也提到當自己18歲被選中時，從未想過自己會打到40歲，最後他也坦言自己想要在湖人結束自己的職業生涯。