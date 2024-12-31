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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人球星「詹皇」Lebron James在美國時間30日迎來40歲生日，湖人球員在練習時也特意為James舉行慶生儀式，James在美國時間30日，迎來自己的40歲生日，在生日當天湖人並沒有比賽，球隊也特意在訓練結束後幫James舉行簡單的慶生儀式，Bronny率領三名新秀，領唱生日快樂歌獻給老爸，從2003年加入NBA以來，James一直都是聯盟中的超級巨星，今年他也迎來自己的40歲生日，隨著年紀逐漸增長，當被問到是否已產生退役的念頭時，