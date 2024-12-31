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灰熊一哥Ja Morant日前率隊迎戰鵜鶘時，被撞傷右肩提前退場，今診斷報告出爐，為「肩峰鎖骨關節」一級扭傷，被列入每周觀察名單，暫時無復出時間表。Morant上周面對鵜鶘進行到第三節時，為了過掩護被Daniel Theis撞傷右肩，當場痛到倒地不起，最終也提前退場，灰熊最終以132比124贏球。Morant季前因為臀部與骨盆傷勢，缺席開季前8場比賽，賽季中則因膝蓋扭傷缺戰4場，如今又因右肩傷勢躺進傷兵名單，且這次傷勢對比之前更嚴重。本季Morant場均繳出21.2分、7.9助攻、4.4籃板與1.1抄截全能成績單，灰熊也走出上季低迷，戰績暫居西區第二，本季灰熊在Morant缺賽13場中，依舊維持8勝5敗佳績。Morant右肩遭受傷畫面：