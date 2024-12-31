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▲11月製造業景氣信號值回升至12.29點，終結連續4個月衰退趨勢，但仍舊未擺脫「代表景氣低迷」的黃藍燈。（圖／台經院提供）

AI帶動科技業強勁需求、傳統產業逐漸升溫，台經院今（31）日表示，製造業在2024年底出現翻轉，11月製造業景氣信號值回升至12.29點，終結連續4個月衰退趨勢，但仍舊未擺脫「代表景氣低迷」的黃藍燈。儘管全球經濟穩步成長，製造業經濟數據尚未全面改善，但受AI產業鏈國際分工與出口需求帶動，積體電路與資通產品進口持續強勁，半導體設備購置回升，推升11月進口年增率擴增至雙位數成長，帶動原物料投入指標表現。隨著傳產生產與出口表現有所改善，國內製造業廠商看好當月景氣較上月調查明顯增加，有助於經營環境面指標表現。而在個類別產業燈號方面， 受到人工智慧與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工、IC製造及印刷電路板增產，海外訂單回升亦有助成長，使得相關產品的進出口、外銷與生產指數年增率續呈成長態勢、有助於需求面與原物料投入面指標表現，故電子零組件業維持代表持平的綠燈。電力設備業隨著業者認列承包政府與民間設備及工程收入增加，有助於電力機械器材製造業與電線電纜製造業景氣走勢上揚，景氣燈號轉為揚升的黃紅燈。石化橡膠大類中的化學材料受海外產能排擠效應及歲修與擴廠計畫停產影響，化學品外銷訂單年增率由正轉負，故11月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。石油及煤製品雖航空用油需求穩健成長，但亞洲成品油供應過剩及國際油價預期走弱，11月產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。至於金屬機械大類，受上年同期鋼鐵市況疲弱及低基數影響，冷軋不銹鋼捲板、熱軋鋼捲板增產明顯，帶動生產指數年增率由負轉正，但是鋼捲鋼板受海外同業產能過剩、低價競爭影響，接單減少11月由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。機械設備業方面，半導體業者擴增先進製程產能，維持代表持平的綠燈。