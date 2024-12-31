基本工資漲、軍公教調薪！文化幣、租補擴大　元旦新制民生篇整理

2025年來了，元旦有多項新制上路，基本工資由現行每月基本工資2萬7470元，調整為2萬8590元，時薪則是從183元調整為190元。軍公教調薪3%。政府提供的文化幣、租金補貼（租補）也擴大了。本文整理6項民生類元旦新制，一文快速掌握。
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🟡 基本工資調漲
2025年1月1日起，基本工資由現行每月2萬7470元，調整為2萬8590元；時薪部分則由現行每小時183元，調整為190元。估計257多萬名勞工受惠。同時，勞保費率從12%調升至12.5%，勞工每月負擔勞保費用增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。
🟡 軍公教調薪3%
行政院人事行政總處指出，待遇審議委員會考量各項財經指標均朝正向發展，軍公教待遇調整3％自114年1月1日生效，是近25年來，首度連續2年調薪。影響人數約73萬人，預估經費約235億元。
🟡 國民年金保險費率上調
國民年金費率自2025年1月1日起，從10%上調至10.5%。扣除政府負擔部分後，民眾保險費增加59元，預計影響人數239萬人，估計可為國民年金保險基金挹注27.7億元。
🟡 租屋補助擴大
內政部宣布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」2025年1月1日將持續辦理，預計延長至2026年，補貼戶數也從50萬戶提升至75萬戶，並承諾「修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程」。租金補貼金額依租屋地區及家庭狀況而異，最低每月2000元、最高可至1萬4400元。
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🟡 文化幣加碼發
文化部發給16歲到22歲青年，每人1200點文化幣（文化成年禮金）。2025年元旦起加碼給13歲到15歲少年，每人600點文化幣。依國發會人口推估查詢系統估算，總計約有206萬人受惠。
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🟡 家貓強制登記
為加強家貓管理，農業部宣布從2025年1月1日起，將貓隻正式納入應辦理登記的寵物範圍。貓咪元旦起必須植入晶片完成寵物登記，如果到2025年8月1日還沒完成家貓寵物登記，最高可處飼主1萬5000元罰鍰。
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🟡 基本工資調漲
2025年1月1日起，基本工資由現行每月2萬7470元，調整為2萬8590元；時薪部分則由現行每小時183元，調整為190元。估計257多萬名勞工受惠。同時，勞保費率從12%調升至12.5%，勞工每月負擔勞保費用增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。
🟡 軍公教調薪3%
行政院人事行政總處指出，待遇審議委員會考量各項財經指標均朝正向發展，軍公教待遇調整3％自114年1月1日生效，是近25年來，首度連續2年調薪。影響人數約73萬人，預估經費約235億元。
🟡 國民年金保險費率上調
國民年金費率自2025年1月1日起，從10%上調至10.5%。扣除政府負擔部分後，民眾保險費增加59元，預計影響人數239萬人，估計可為國民年金保險基金挹注27.7億元。
🟡 租屋補助擴大
內政部宣布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」2025年1月1日將持續辦理，預計延長至2026年，補貼戶數也從50萬戶提升至75萬戶，並承諾「修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程」。租金補貼金額依租屋地區及家庭狀況而異，最低每月2000元、最高可至1萬4400元。
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🟡 文化幣加碼發
文化部發給16歲到22歲青年，每人1200點文化幣（文化成年禮金）。2025年元旦起加碼給13歲到15歲少年，每人600點文化幣。依國發會人口推估查詢系統估算，總計約有206萬人受惠。
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🟡 家貓強制登記
為加強家貓管理，農業部宣布從2025年1月1日起，將貓隻正式納入應辦理登記的寵物範圍。貓咪元旦起必須植入晶片完成寵物登記，如果到2025年8月1日還沒完成家貓寵物登記，最高可處飼主1萬5000元罰鍰。