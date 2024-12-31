美國職籃（NBA）洛杉磯湖人近期發動交易，湖人以D’Angelo Russell、Maxwell Lewis和 3 張二輪籤，從籃網隊換來Dorian Finney-Smith和Shake Milton 兩名球員，在交易確定後，前湖人射手Nick Young，在X上發文表示「就這樣離開吧！別再回來LA」Young會對Russell產生如此大的恨意，原因是Russell曾經因爆料Young偷吃，導致對方的婚事最終告吹，此事直到現在仍令Young耿耿於懷。
意外流出偷吃證據 Russell讓Young戀情告吹
Young與Russell的私人恩怨要追溯到2014-15賽季，當年Russell是剛加入聯盟的菜鳥，有一次Young與Russell私底下聊天時，向Russell爆料自己的風流事蹟，但Young沒想到Russell會將聊天錄成影片，最終這則影片流出，並被Young當時的饒舌歌手女友Iggy Azalea看到，當時Young與Azalea已經完成訂婚，但Azalea發現Young偷吃後，一氣之下解除婚約，兩人的戀情也因此告吹。
坦言不是故意外流 Young對兄弟感到失望
事件發生後，Russell一開始否認外流這段影片，但隨後還是為自己的行爲道歉，「我對錄製這段影片感到抱歉。很抱歉我錄製了這段影片，我感覺很糟糕。我希望這件事永遠不會發生。」Young則表示，「我們一直開玩笑，一直開玩笑，說一些瘋狂的話，結果這件事落入了壞人之手。這不是一個惡作劇。」
在影片事件後，兩人的友誼也徹底破裂，最後在2017年Russell被交易至籃網，Young則是加盟勇士，沒想到時隔10年後，當Russell再度被交易至籃網，Young對此事依舊耿耿於懷，並在X上發文寫下：「就這樣離開吧！別再回來LA了。」
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Young與Russell的私人恩怨要追溯到2014-15賽季，當年Russell是剛加入聯盟的菜鳥，有一次Young與Russell私底下聊天時，向Russell爆料自己的風流事蹟，但Young沒想到Russell會將聊天錄成影片，最終這則影片流出，並被Young當時的饒舌歌手女友Iggy Azalea看到，當時Young與Azalea已經完成訂婚，但Azalea發現Young偷吃後，一氣之下解除婚約，兩人的戀情也因此告吹。
坦言不是故意外流 Young對兄弟感到失望
事件發生後，Russell一開始否認外流這段影片，但隨後還是為自己的行爲道歉，「我對錄製這段影片感到抱歉。很抱歉我錄製了這段影片，我感覺很糟糕。我希望這件事永遠不會發生。」Young則表示，「我們一直開玩笑，一直開玩笑，說一些瘋狂的話，結果這件事落入了壞人之手。這不是一個惡作劇。」
在影片事件後，兩人的友誼也徹底破裂，最後在2017年Russell被交易至籃網，Young則是加盟勇士，沒想到時隔10年後，當Russell再度被交易至籃網，Young對此事依舊耿耿於懷，並在X上發文寫下：「就這樣離開吧！別再回來LA了。」