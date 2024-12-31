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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人近期發動交易，湖人以D’Angelo Russell、Maxwell Lewis和 3 張二輪籤，從籃網隊換來Dorian Finney-Smith和Shake Milton 兩名球員，在交易確定後，前湖人射手Nick Young，在X上發文表示「就這樣離開吧！別再回來LA」Young會對Russell產生如此大的恨意，原因是Russell曾經因爆料Young偷吃，導致對方的婚事最終告吹，此事直到現在仍令Young耿耿於懷。Young與Russell的私人恩怨要追溯到2014-15賽季，當年Russell是剛加入聯盟的菜鳥，事件發生後，在影片事件後，兩人的友誼也徹底破裂，最後在2017年Russell被交易至籃網，Young則是加盟勇士，沒想到時隔10年後，當Russell再度被交易至籃網，Young對此事依舊耿耿於懷，並在X上發文寫下：「就這樣離開吧！別再回來LA了。」