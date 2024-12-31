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民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率、政治獻金案，昨日二度被台北地院裁定交保，但交保金從3000萬元提高至7000萬元。柯文哲第一次交保3000時萬是由立法院黨團總召黃國昌出面協助，柯文哲向黃國昌借款，短短8分鐘就拿出來3000萬，柯文哲第二次交保4000萬元而由妻子陳佩琪出面處理，未透過黃國昌。民進黨市議員林延鳳今（31）日批評黃國昌是對黨主席的位置有野心，3000萬換黨主席位置很划算。民眾黨立法院黨團今日上午召開院會前記者會，有媒體詢問，北檢二度提抗告，若交保金再提高，會不會造成柯家資金調度上的困難？黃國昌直言，當然會，「這次（提高至7000萬元）就很累了」，他更痛批，北檢用這種手段，民眾黨不僅不會屈服，只會他們越來越團結、越來越強大。黃國昌也解釋，陳佩琪之所以沒有領錢付首次交保金3000萬元，是因為當時還不知道柯文哲能否接觸到證人陳佩琪。林延鳳指出，陳佩琪在柯文哲二度交保時能夠到銀行解除定存領錢，代表柯家自己就有現金跟能力負擔所有交保金。黃國昌幫忙籌措的3000萬元，「不知道是黃國昌自作多情，還是如同外界質疑的，黃國昌跟柯文哲私下有了什麼協議或者交易，對於黨主席的位置有所野望。」林延鳳表示，黃國昌說陳佩琪原先沒有去領錢付保金，是因為北院沒說明柯文哲能否接觸證人陳佩琪，但是，「陳佩琪去銀行領錢，接觸的是行員，不是柯文哲！」倘若黃國昌真如外界質疑有接黨主席之意，「可見黃國昌用3000萬來換他對柯文哲表忠誠，以及換一個黨主席的位置是非常的划算。」