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長榮海運今年以來整體獲利較去年大幅成長，第四季獲利可期，市場傳出年終獎金平均約達20個月，搶在2024年最後一日年終開獎、振奮人心。長榮海運Q3單季合併營收為1527.89億元，年增109.84％，歸屬母公司稅後淨利為619.13億元，年增182.60%，EPS為28.75元；累計今年前3季合併營收為3477.56億元，年增67.98%，稅後盈餘為1087.54億元，年增239.40%， EPS為50.68元。回顧過去，長榮海運曾在2021年時豪發40個月年終獎金，隔年（2022年）獲利創新高，公司大手筆發放45至50個月年終獎金。去（2023）年航運業景氣回落，年終獎金4至6個月回歸正常狀態，不過，若加上今年傳言的20個月，總計長榮海運在過去四年來，員工最高抱回近120個月年終。外界關注同為貨櫃三雄的陽明及萬海今年能領多少，目前2家公司皆尚未公布，去年前者年終慘縮水至1個月，今年市場預估陽明約發放5個月年終獎金，萬海則約可領到3個月。