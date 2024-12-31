美國職籃（NBA）洛杉磯湖人巨星Lebron James在美國時間迎來40歲生日，在NBA歷史上也有不少年滿40歲後，仍在場上拚戰的選手，例如2002-03年的「喬丹」Michael Jordan，當年效力巫師的Jordan全勤打完82場比賽，場均還能砍下20分，堪稱NBA的「不老傳奇」以下《NOWnews今日新聞》特別整理NBA歷史上那些年過40球星的表現。
兩度退休又兩度復出 Jordan40歲場均還能砍下20分
2001年宣布在華盛頓巫師宣布復出的Jordan，在效力巫師的第二個賽季年滿40歲，當年Jordan雖因膝蓋水腫影響出賽時間，但他還是全勤打滿82場比賽，其中有67場是先發，繳出場均20分、6.1籃板、3.8助攻、1.5抄截的表現。
儘管已經40歲，Jordan仍有42場比賽得分在20分以上，9場30分以上，3場40分以上的表現。2003年2月21日面對紐澤西籃網的比賽，Jordan成為了史上唯一一位40歲以上還能得到43分的球員，當年賽季結束後，Jordan也「真正」告別籃球場，結束自己偉大的職業生涯。
郵差生涯末年加盟湖人組「F4」 不敵「活塞五虎」冠軍夢碎
綽號「郵差」Karl Malone自1985年加入NBA後，直到2003年都效力猶他爵士，2004年生涯年滿40歲的Malone決定為冠軍戒放手一搏，加入當時擁有Shaquille O’Neal和Kobe Bryant的洛杉磯湖人，同年加入的還有「手套」Gary Payton，Malone在當年例行賽繳出13.2分、8.7籃板、3.9助攻，湖人最終也順利闖進總冠軍戰，但面對活塞前4場比賽，湖人陷入1：3落後，關鍵G5，Malone因膝傷過於嚴重無法上場，最終湖人不敵活塞，Malone仍無緣總冠軍，隔年Malone重返爵士並宣布退休。
一人一城代表人物 Nowitzki成為達拉斯精神領袖
Dirk Nowitzki在1998年NBA選秀會被密爾瓦基公鹿選中，隨即被交易至達拉斯獨行俠，在NBA效力的21年裡，Nowitzki從未離開達拉斯，2018-19賽季，年滿40歲的Nowitzki，例行賽出賽51場，繳出7.3分、3.1籃板，當年Nowitzki也和還是新秀的Luka Doncic一同在場上拚戰，也被視為達拉斯的重要的世代交替。
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2001年宣布在華盛頓巫師宣布復出的Jordan，在效力巫師的第二個賽季年滿40歲，當年Jordan雖因膝蓋水腫影響出賽時間，但他還是全勤打滿82場比賽，其中有67場是先發，繳出場均20分、6.1籃板、3.8助攻、1.5抄截的表現。
儘管已經40歲，Jordan仍有42場比賽得分在20分以上，9場30分以上，3場40分以上的表現。2003年2月21日面對紐澤西籃網的比賽，Jordan成為了史上唯一一位40歲以上還能得到43分的球員，當年賽季結束後，Jordan也「真正」告別籃球場，結束自己偉大的職業生涯。
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綽號「郵差」Karl Malone自1985年加入NBA後，直到2003年都效力猶他爵士，2004年生涯年滿40歲的Malone決定為冠軍戒放手一搏，加入當時擁有Shaquille O’Neal和Kobe Bryant的洛杉磯湖人，同年加入的還有「手套」Gary Payton，Malone在當年例行賽繳出13.2分、8.7籃板、3.9助攻，湖人最終也順利闖進總冠軍戰，但面對活塞前4場比賽，湖人陷入1：3落後，關鍵G5，Malone因膝傷過於嚴重無法上場，最終湖人不敵活塞，Malone仍無緣總冠軍，隔年Malone重返爵士並宣布退休。
一人一城代表人物 Nowitzki成為達拉斯精神領袖
Dirk Nowitzki在1998年NBA選秀會被密爾瓦基公鹿選中，隨即被交易至達拉斯獨行俠，在NBA效力的21年裡，Nowitzki從未離開達拉斯，2018-19賽季，年滿40歲的Nowitzki，例行賽出賽51場，繳出7.3分、3.1籃板，當年Nowitzki也和還是新秀的Luka Doncic一同在場上拚戰，也被視為達拉斯的重要的世代交替。