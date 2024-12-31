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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人巨星Lebron James在美國時間迎來40歲生日，在NBA歷史上也有不少年滿40歲後，仍在場上拚戰的選手，例如2002-03年的「喬丹」Michael Jordan，2001年宣布在華盛頓巫師宣布復出的Jordan，在效力巫師的第二個賽季年滿40歲，，當年賽季結束後，Jordan也「真正」告別籃球場，結束自己偉大的職業生涯。綽號「郵差」Karl Malone自1985年加入NBA後，直到2003年都效力猶他爵士，，同年加入的還有「手套」Gary Payton，Dirk Nowitzki在1998年NBA選秀會被密爾瓦基公鹿選中，隨即被交易至達拉斯獨行俠，