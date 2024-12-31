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《灌籃高手》場景在NBA完美重現？丹佛金塊主控Jamal Murray今（31）日在2024年最後一戰，幫助球隊以132：121擊敗猶他爵士，比賽中他在一次攻防轉換的回合中助攻隊友Peyton Watson灌籃，這一幕他彷彿化身宮城良田，助攻櫻木花道完成精彩空接爆扣。這場比賽金塊多點開花，當家中鋒Nikola Jokic全場33投14中，攻下36分，另有22籃板和11助攻，繳出鬼神般的史詩數據。Jamal Murray這一場則是得到20分10助攻4籃板，團隊有4人得分上雙。比賽中，Murray和球隊替補前鋒Peyton Watson完成一次攻防轉換中的空接灌籃，在傳球之際他先做出一臉驚愕的表情為暗號，然後將球拋給隊友，兩人完成默契的一次配合。NBA官方分享此次空接灌籃的影片，底下立刻有球迷認為這很像灌籃高手「湘北VS山王」一戰開賽後，宮城良田助攻給櫻木花道的那次空接，當時兩人也是用一次搞笑的表情作為暗號，完成配合。