美國職籃（NBA）金州勇士今（31）日主場迎戰克里夫蘭騎士，勇士首節打完以27：26領先騎士，但第二節全隊集體打鐵，單節24投僅4中，拿下11分，加上Donovan Mitchell在第三節砍進5記三分球，個人單節獨拿15分，將領先拉開至22分，最終勇士反攻無力，終場騎士就以113：95擊敗勇士，拿下近期7連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士第二節「鐵出天際」　24投僅4中種下敗因

兩隊在首節在展開拉鋸，Dennis Schröder和Andrew Wiggins開局手感火燙，兩人在首節各拿5分，加上騎士曾一度5分鐘沒有拿下任何分數，首節打完勇士27：26領先騎士，第二節騎士手感依舊不佳，單節只拿下20分，但勇士手感更加冰冷，第二節勇士全隊24投僅中4拿下11分，半場打完騎士46：38反超勇士。

Mitchell單節爆砍15分　騎士一波帶走比賽

第三節騎士終於找回手感，Mitchell單節砍進5記三分球，個人獨拿15分，將領先擴大至22分，而Stephen Curry直到第三節剩餘5分鐘時，才投進本場個人第一記三分球，第三節結束，騎士以83：65，18分領先勇士。

第四節勇士持續追分，雖一度將比分縮小到僅差16分，但隨後又被騎士拉開至25分差，比賽剩餘4分半時，進入垃圾時間，最終騎士以113：95擊敗勇士，拿下近期7連勝。

此戰勇士手感不佳，Curry全場14投僅4中，三分球11投3中，僅拿下11分，Jonathan Kuminga則拿下全隊最高的18分外帶10籃板，Draymond Green全場10投僅1中，拿下2分8籃板。

騎士Mitchell本場比賽19投9中，拿下25分、4助攻，Darius Garland則砍下全場最高的25分此外還貢獻8助攻，Dean Wade則是繳出10分13籃板的「雙十表現」

NBA 31日騎士對勇士！「全對戰組合、比賽分析、收看資訊」一覽

評論／勇士過山車不敵「時間老人」摧殘！怎麼會從12-3到3-12？

NBA／老當益壯！盤點那些年過40球星表現　喬丹單場爆砍43分最狂

NBA／詹皇鮮為人知的誇張數據！生涯已和超過35%打過NBA球員交手

關鍵字