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美國職籃（NBA）金州勇士今（31）日主場迎戰克里夫蘭騎士，勇士首節打完以27：26領先騎士，但第二節全隊集體打鐵，單節24投僅4中，拿下11分，加上Donovan Mitchell在第三節砍進5記三分球，個人單節獨拿15分，將領先拉開至22分，最終勇士反攻無力，終場騎士就以113：95擊敗勇士，拿下近期7連勝。兩隊在首節在展開拉鋸，Dennis Schröder和Andrew Wiggins開局手感火燙，兩人在首節各拿5分，加上騎士曾一度5分鐘沒有拿下任何分數，首節打完勇士27：26領先騎士，第二節騎士手感依舊不佳，單節只拿下20分，但勇士手感更加冰冷，第四節勇士持續追分，雖一度將比分縮小到僅差16分，但隨後又被騎士拉開至25分差，比賽剩餘4分半時，進入垃圾時間，最終騎士以113：95擊敗勇士，拿下近期7連勝。此戰勇士手感不佳，，Jonathan Kuminga則拿下全隊最高的18分外帶10籃板，Dean Wade則是繳出10分13籃板的「雙十表現」