NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間1月1日賽程，共有6場比賽進行，焦點之戰為東區龍頭克里夫蘭騎士對決洛杉磯湖人，騎士昨（31）日以113：95，18分之差擊敗勇士，拿下近期7連勝，而湖人則是在近期啟動交易，補進「DFS」Dorian Finney-Smith，能否提升團隊戰力，為比賽焦點。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：騎士交手湖人焦點之戰

📍比賽背景

此戰騎士與湖人在本季第2度碰頭，上一次雙方交手，騎士全隊狂轟134分，可說是把湖人徹底打爆，近期湖人透過交易獲得Dorian Finney-Smith，提升團隊防守能力，但面對7連勝的騎士，湖人還是得面嚴峻考驗。

📍數據對比

騎士本季場均得分122.7分（聯盟排名第2），湖人場均得分為112（聯盟排名第18）。

騎士本季投籃命中率為50.6％（聯盟排名第1），湖人本季投籃命中率為47.4％（排名聯盟第9）。

📍雙方關鍵球員

騎士：騎士的進攻雙核心依舊是Donovan Mitchell與Darius Garland，兩人本季場均可攻下23.6分和20.6分，是騎士今年能打出絕佳戰績的關鍵人物。

湖人：Anthony Davis無疑是本季湖人的攻防核心，目前場均繳出26分，外帶11.5籃板，而迎來40歲生日的Lebron James雖表現稍稍下滑，但依舊是湖人補可獲缺的精神領袖。

🟡NBA2024-25例行賽1月1日賽程表： 

對戰組合

 時間

      
Toronto

   @  Boston

 4:00 AM      
Milwaukee

   @  Indiana

 4:00 AM      
LA

   @  San Antonio

 8:00 AM      
Minnesota

   @  Oklahoma City

 9:00 AM      
Memphis

   @  Phoenix

 10:00 AM      
Cleveland

   @  Los Angeles

 10:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：騎士VS湖人 11:30 （D-Live）

愛爾達ELTA.TV：騎士VS湖人 10:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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