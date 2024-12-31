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2023年12月21日，海軍海虎潛艦在小琉球附近海域值勤時，為回收意外釋放在定位浮標，因湧浪過大導致上甲板執行作業的6名官兵落海，其中3名官兵獲救，另有3名士官失蹤，軍方日前已辦理告別式。國防部今（31）日表示，調整3類國軍殉職撫卹措施，追溯自2023年7月1日施行，等同於海虎潛艦落海事件也適用。國防部表示，為肯定國軍官兵犧牲奉獻，提升對國軍遺族的照顧，行政院於2024年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」及「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」等3項撫卹金調增措施，並追溯自2023年7月1日施行。國防部已於12月24日完成發放，總計受惠遺族為3,116人。國防部說明，「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」係對所有亡故官兵遺有未成年子女，每人每月加發撫卹金至成年；另「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」係對殉職官兵遺有未成年子女，除發給前述加發撫卹金外，每人每月再加發撫卹金至成年。國防部表示，「軍人撫卹條例」於2023年6月修正前，國軍遺族須依官兵亡故時給與標準領受年撫金，造成早期亡故官兵遺族所領年撫金，已不敷現實生活所需。本次發放「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」，係將前述遺族領受之年撫金未達現行最低給與者，補足其差額。國防部將持續落實照顧國軍遺族，使國軍撫卹制度更臻完善。