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立法院今（31）日三讀通過就業服務法第46條條文修正案，使年滿80歲以上健康或亞健康的長者，可以免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工。對於此案，中華民國家庭照顧者關懷總會表示深感遺憾，並且提出4項提醒。立法院今日三讀通過就業服務法部分條文，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。此外，被看護者具有原住民身分時，其評估與認定方式應由衛生福利部會商原住民族委員會定之。對於此案，家庭照顧者關懷總會也回應了，他們認為，立法院通過「80歲免評巴氏量表可聘外籍看護工」這項影響至鉅的民生法案，受政黨對決綁架無法理性討論，深表遺憾，也提出4項提醒。一、新制開放後，將出現供不應求的狀況，目前23萬已聘僱外籍看護家庭必然會受到「搶工」衝擊。家總呼籲目前聘僱家庭關注外籍看護的心情與動向，適時安撫。二、鼓勵聘僱外籍看護家庭多利用1966長照專線使用服務，給予外籍看護更多支持，減輕照顧負擔。三、建議勞動部開闢求助管道，或在1966長照專線，特別註記來電者是否遇到「搶工」狀況，俾做為後續政策修正之參考。四、民眾亦可撥打0800-507272家庭照顧者專線，尋求協助。