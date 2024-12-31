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元大高股息（0056）今（31）日公告2025年第1季配息，每股配發1.07元，以今日收盤價36.68元換算，年化殖利率1高達1.7%。此次配息預計將在明年1月17日除息，最後買進日落在1月16日，受益分配日則在2月20日；截至12月13日，0056受益人數達近124萬人。觀察0056今年4次季配息紀錄，依序為0.7元、0.79元、1.07元與1.07元，合計3.63元，全年配息金額刷新歷史新高。此次配息金額與前三季相同，維持1.07元。0056以高股息老大哥之姿，力戰降息風，連續穩定配息已將推進第15年，是首檔達成存股0成本的高股息ETF，也是第4季唯一一檔62個交易日全數呈淨申購的ETF。台股企業獲利持續強勁，法人預估將挹注2025年股利配息表現，搭配0056帳上豐沛的平準金收益，成為穩定配息的重要來源。隨著AI趨勢確立，台灣出口暢旺，外資推估將有利「成長型高股息」標的表現。