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▲無論在日本或台灣，吉鶴卡多項優惠享不完。（圖／業者提供）

▲吉鶴卡首刷好禮，有行李箱、刷卡金、租車券等好禮。（圖／業者提供）

台灣人對日本的熱愛眾所皆知，從旅遊、購物到美食，日本就是有這讓人無法抗拒吸引力的國家。尤其日幣的「甜甜價」，更是掀起國人前往日本旅遊的狂熱，但如果要讓在日本的優惠「甜上加甜」，就絕對要有一張回饋超多的「旅日神卡」，讓每一筆消費都能聰明賺回饋，在日本越玩省越大！已經是哈日族必備的「吉鶴卡」，竟然還能在2025年優惠再升級！持卡人於活動期間（114/1/1-114/6/30）日幣消費2.5%回饋無上限，並透過日本QUICPay加碼的1.5%回饋，每月上限1,000元，可享最高4%的日幣回饋！除了消費回饋，吉鶴卡在日本指定實體商店還提供了額外的免稅和折扣優惠。例如日本GU購物滿10,000日幣以上可享免稅10%和額外5%的折扣；在Bic Camera、Sofmap、KOJIMA和Joshin等電器行，達到免稅門檻即可享有同樣的優惠。此外，喜愛藥妝的朋友們在松本清、札幌藥粧等商店消費，達到免稅門檻最高可享7%的折扣。除了日本有超多回饋，吉鶴卡同樣在台灣也推出多項優惠，讓持卡人在國內享受到如同身在日本的消費體驗。國內消費可獲得1%的基本回饋無上限，若綁定聯邦帳戶自扣，則可加碼0.3%的回饋。對於新開立New New Bank帳戶並成功綁定自扣的用戶，更可享有額外5%的加碼，等同於國內消費最高6.3%超優回饋！不僅如此，吉鶴卡在國內的日系餐廳也提供了驚喜折扣。每週一至週五，卡友在勝博殿、欣葉日本料理、一風堂等熱門餐廳用餐，最高可享10%的現折。不僅是老字號餐廳，聯邦銀行還新增了MO-MO-PARADISE、大江戶町鰻屋、大河屋、大漁迴轉壽司等新配合店家，讓愛吃日料的消費者有更多選擇。在購物方面，吉鶴卡也不遑多讓。持卡人在UNIQLO、GU、DAISO等日系名店消費，還可享有加碼4%的回饋，每月上限500元。此外，吉鶴卡與萊爾富合作，活動期間至全台萊爾富超商消費，天天不限金額享5%現折(部分不適用商品依萊爾富公告為準)。當然，還有新用戶最關心的首刷好禮活動！新戶在核卡後30日內，累積消費滿1,288元（含）以上，即可選擇領取20吋LEPEI鋒影行李箱(限量3,000份)、聯邦租車一日體驗券(限量25份)或刷卡金300元好禮三選一。此外，卡友若成功推薦新戶申辦吉鶴卡，每名新戶成功核卡後，推薦人可獲得300元回饋無上限。日本一直都是台灣人心中的旅遊首選，聯邦銀行自2022年推出「吉鶴卡」，造福許多的旅日遊客，而2025年也持續讓優惠不間斷，讓消費者不論在不在日本，都能盡情享受美食與購物樂趣！