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在114年行政院軍公教員工待遇調整3%的同時，淡江大學今（31）日宣布比照調薪幅度，福利措施不落人後。這是淡江大學近年同步隨著軍公教、公立大學調薪的步伐，第四次調升薪資。107年調整3%、111年調薪4%、113年調薪4%、114年調薪3%預計增加支出7,600多萬元。該校表示以智慧（AI）措施節能與永續作為（SDGs）開源，可保財務穩定，例如產學合作績效提升，以及節能減碳達到模範生程度，證明雙向發展奏效。行政院、部分大企業公告調薪之際，該校董事會通過「淡江大學114年度配合軍公教員工待遇調整案」，調薪對象包含皆調漲3%，將於114年1月份實施。該校葛煥昭校長表示，淡江努力照顧淡江人並且永續共好。淡江近年來都配合軍公教員工待遇調整進行調薪，因該校近年來以AI+SDGs=∞為校務發展願景，持續創下佳績，今年連續獲得教育部友善校園獎卓越學院、2024年ANQ卓越品質實務典範獎、教育部體育績優獎、連續7年獲得遠見「台灣最佳大學排名」肯定，113學年度大學日間學制註冊率更高達101.12%，顯見學生想要進入淡江就學。財務一向透明的淡江大學，此次調薪初步估計年度支出預算預估將增加7,647萬元，林谷峻財務長表示，為秉持校方維護「學生權益」與「照顧教職同仁」的宣示，確保財務永續及降低少子化對收入的影響，學校持續推動開源節流之政策。「在開源方面，過去一年各單位積極爭取各項收入極大化，齊心努力之下，本校112學年度『補助收入』、『推廣教育收入』及『雜項收入』之場地外借收入均有顯著增加；節流方面則以『審慎使用預算』為原則，配合校務發展各主軸重點項目計畫分配預算，控制預算，執行預算力求效用最大化」。