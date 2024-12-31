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▲郭智輝以一首七言詩送給陳正祺，「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風。」（圖／記者鍾泓良攝影）

▲陳正祺期許，國際社會變化太大、太快，常常需要新的人帶來新的觀念、新的想法、新的衝勁，感謝部長慰留下多做半年，未來面對川普2.0局面，將會有新局面。（圖／記者鍾泓良）

▲位於中間的陳正祺也瞪大眼睛直視鏡頭，笑稱於《玩具總動員》的胡迪警長如出一轍，因此被稱為「胡迪次長」。（圖／取自鄭運鵬臉書）

主管貿易、商業的經濟部次長陳正祺將卸任，經濟部今（31）日在經濟部本部舉辦惜別會。經濟部長郭智輝致詞感謝陳正祺貢獻，也現場吟誦七言詩給他，後來笑說這首詩是透過生成式人工智慧ChatGPT所寫，希望可以讓大家更看到AI對生活幫助。郭智輝說，這是今年內第二次幫經濟部次長舉辦畢業典禮，包括總統賴清德、行政院官員、立委及企業界等上百個人都打電話給他，關心陳正祺為什麼要離開經濟部。他提到，即便接下來國際局勢變化多，需要一個具備貿易專業的人才，但考量到自己已經在今年520時就職時，陳正祺就告訴他已經擔任4年次長時間太久，只希望做到年底，雖然不捨，但還是要尊重。他也用一首七言詩送給同仁「歲末年終祈心安，同心協力展鴻圖。新春萬象皆更新，身心健康福自來。」他最後笑說，自己沒有那麼厲害會寫詩，這是請ChatGPT寫的詩，也希望讓大家可以感受到AI對生活的幫助，更發願若台灣2027年人均GDP可以在經濟部政策下達到4萬美元（約新台幣131萬元）目標，那麼調薪幅度將不只3%。陳正祺致詞表示，自己2020年8月從美國調回台灣，正好是新冠肺炎正忙碌時候，他2021年看到經濟部櫻花盛開，都很高興有機會再看到一次櫻花，感慨自己不知道還能看到幾次，自己相當熱愛這份工作，也感激經濟部讓他把36年的歲月在這麼有意義的工作。他強調，自己今年520時就想要藉著政府換屆來離開位置，認為國際社會變化太大、太快，常常需要新的人帶來新的觀念、新的想法、新的衝勁，感謝部長慰留下多做半年，未來面對川普2.0局面，將會有新局面。陳正祺長期服務經濟部貿易體系，前後擔任駐新加坡代表處經濟組組長、駐美國代表處副代表兼經濟組組長等職務。2020年從美國回歸後，接任5個月的經濟部貿易局長，才在同年8月轉任經濟部政務次長迄今，已經擔任次長超過4年。陳正祺任內不僅對於我國貿易政策投入深，包括與行政院經貿談判辦公室（OTN）協力，推動台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），促成《台美21 世紀貿易倡議》，也參與經濟繁榮夥伴對話（EPPD）；任內也有負責台灣進口美豬、日本食品等等。令人玩味的是，他在參加出席2020年世界台灣商會聯合總會，正巧與遇上時任台北市長柯文哲與總統蔡英文場合，柯原想和蔡英文握手，結果她僅以拱手致意，場面一度尷尬，夾在中間陳正祺瞪大眼睛直視鏡頭，被笑稱與《玩具總動員》的胡迪警長如出一轍，因此被取名「胡迪次長」。