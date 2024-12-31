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▲大明高中歡慶60周年校慶系列活動，包括有學習成果發表會暨樂活市集。（圖／大明高中提供）

▲大明高中董事會宋一芬董事致詞歡迎嘉賓蒞校歡度60周年校慶。（圖／大明高中提供）

▲.校慶會上表揚傑出校友，有藝術家廖迎晰、廖述乾、童建銘、葉志誠、雷安平等人。（圖／大明高中提供）

台中市大明高中今（31日）歡慶創校60周年，並以「大明創校一甲子，永誠辦學再百年」為主題舉辦系列活動，寓意大明高中走過60年，始終堅持「誠信、創新、國際、卓越」辦學理念，下一個60年將以此為基礎，持續培養具備國際視野、專業技能與良好品德的學子。大明高中董事會宋一芬董事，代表廖董事長致詞表示，大明六十年風華昇轉，見證了無數師生的成長與努力。今天的歡慶校慶，不僅是回顧過去的輝煌，更是展望未來動力，大明高中辦學藍圖將隨著第二校舍工程-國中部教學大樓，以及文創會館的完工，以嶄新之姿迎接未來挑戰，力求在教育品質上精益求精。典禮中，特別表彰在各行各業取得卓越成就的校友，無論是商工管理、學術科技還是藝術創作，這些校友都以大明高中的教育為基礎，走向了人生的巔峰。其中，擁有國際藝術策展經驗豐富的當代藝術家廖迎晰表示，她是大明美工科第二屆畢業校友，當年就學期間扎實的學術基礎和多元的培養，皆對她在藝術創作上的發展有深刻的啟蒙。多位校友在發言時，回顧自己當年在校學習的點滴，並感謝母校給予的支持與啟發。近年來，大明高中升學表現優異，無論是國內還是國際升學都有亮麗成績。國內升學方面，學生錄取了國內頂尖大學，包括國立臺灣大學、國立清華大學及國立成功大學等，充分展現學校學術實力和學生的優秀素質。國際升學方面，學校積極推動國際化教育，並輔導學生申請海外大學。今年，高中部學生成功錄取了澳洲昆士蘭大學以及英國國立西英格蘭大學，為學校的國際化發展注入了新活力。此外，學校在全國技藝競賽中也獲得卓越成績，學生分別囊括電腦繪圖競賽全國金手獎、應用設計及烘焙競賽也獲得全國優勝，另在全國學生美術比賽高中美術班組中，取得西畫類特優佳績，展現了大明學子的才能，也彰顯了學校在多元化教育上的不懈努力。