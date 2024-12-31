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▲時序入冬，東勢林場楓紅片片，正時賞楓泡湯好時機。（圖／東勢林場提供）

▲台中東勢林場水土保持戶外教室教學園區，榮獲有工程界金馬獎稱譽的公共工程金質獎，園區與民同樂。（圖／東勢林場提供）

台中東勢林場水土保持戶外教室教學園區，榮獲有工程界金馬獎稱譽的公共工程金質獎，園區與民分享榮耀，自2025年1月1日起至1月24日推出期間限定優惠，東勢林場遊樂區成人票價優惠125元，每日還有限量20 組的超值優惠專案，讓遊客在欣賞冬季美景的同時，享受超值回饋。農村水保署台中分署分署長陳榮俊表示，東勢林場水土保持戶外教學園區，擁有168公頃廣大園區，由彰化縣農會提供土地，農村水保署台中分署、彰化縣農會、志工及周邊青農共同維運23年，這裡不僅是生態保護的模範，也是台灣水土保持與生態工法歷程的見證，長期提供學術研究及國人環境教育的重要平台。彰化縣農會總幹事張建豐表示，為慶祝園區獲得金質獎，彰化縣農會推出限時優惠活動，自2025年1月1日起至1月24日，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元，還有每日限量20 組的超值優惠專案（連續假期不適用），專案內容包括兩張入場門票、一部免費停車、一間雙人溫泉湯屋，以及雙人下午茶時光，原價1580元， 現只需999元，折扣高達63%。東勢林場的楓葉美景每年吸引大批遊客，尤其是每年12月，火紅的楓葉讓人目不暇給。遊客可在教學園區楓香林步道，或遊樂區內的楓香山莊、休閒農業教育會館旁的停車場等地，享受賞楓樂趣。除了賞楓，東勢林場的「美人湯」溫泉也是冬季必去的休閒勝地，尤其適合泡湯紓解身心疲勞。此外，遊樂區內還設有體能訓練場、露營、烤肉區及森林步道，歡迎親子及三五好友休閒踏青。