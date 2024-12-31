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我駐立陶宛台灣代表處代表王雪虹與立陶宛貿易代表處代表盧思融(Paulius Lukauskas)，在12月30日分別代表雙方政府，於立陶宛首府維爾紐斯簽署「金融服務創新領域合作瞭解備忘錄(MoU)」。該備忘錄內容包含雙方可就新興市場趨勢及發展、與金融服務創新有關之監理議題等進行資訊交換，同時促進產業間以及在共同關切議題上之合作等。金管會持續加強與各國金融科技之交流合作，迄今已與波蘭、美國（亞歷桑那州、紐約州、紐澤西州）、法國、加拿大、以色列等國之主管機關簽署金融科技相關之交流合作協議。此外，金管會亦自108年5月加入「全球金融創新聯盟」(Global Financial Innovation Network, GFIN)成為會員，分享我國與汲取各國監理經驗。GFIN係由全球逾90個國際監理機關組成，致力於各國金融創新之經驗分享與交流合作。我國與立陶宛近年往來密切，金管會已於本年7月同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處，加深金融合作關係。本次MoU簽署後，可加強雙方在與金融服務創新相關各項議題之交流與合作。金管會將持續透過雙邊及多邊管道，積極與其他國家之金融主管機關，建立聯繫網絡俾進一步交流合作。