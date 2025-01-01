我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「閃耀新北1314跨河煙火」活動，31日下午起起在淡水、八里兩岸熱鬧登場。（圖/新北市文化局提供）

▲ 「閃耀新北1314跨河煙火」活動，31日下午起起在淡水、八里兩岸熱鬧登場。（圖/新北市文化局提供）

▲ 最精采的卡司都在淡水漁人碼頭，陪伴大家開啟跨年的氣氛。（圖/新北市文化局提供）

▲ 最精采的卡司都在淡水漁人碼頭，陪伴大家開啟跨年的氣氛。（圖/新北市文化局提供）

由新北市政府舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」活動，31日下午起起在淡水、八里兩岸熱鬧登場，吸引約48萬人次觀賞。活動匯聚親子互動、文創市集、流行音樂以及跨河煙火，打造全臺最具特色的跨河盛宴!新北市長侯友宜帶領市府團隊與民眾共同啟動煙火施放，現場氣氛沸騰。活動於下午3點正式開跑，漁人碼頭觀海廣場湧入等候人潮，現場的「閃閃市集」聚集新北特色品牌美食與人氣餐車，吸引饕客大排長龍；躍動舞臺由統一超商最萌人偶OPEN將、YOYO家族、聲唄鼓舞樂團、水管阿民、徐開炫-馬戲雜技、踢踏電台，輪番帶來親子互動演出。星光舞臺自下午4點起接力上演，由許富凱、孫淑媚、U:NUS、宇宙人、陳勢安、范逸臣、葛希瓦、卓文萱、梁舒涵等實力派歌手及團體帶來多元曲風，為現場注入活力。壓軸登場的是韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.(利特、神童、始源)，全臺獨家演出嗨翻全場，將氣氛推至最高潮。今(31)日出席演出的許富凱，特別許願請太陽公公也一起來跨年，給大家一個溫暖擁抱。卓文萱表示，跨年是和最愛的人一起度過的日子，更大讚雖然全臺各地都有歡度佳節的活動，但最美煙火、最精采的卡司都在淡水漁人碼頭，陪伴大家開啟跨年的氣氛。被問到今年在「閃耀新北1314跨河煙火」跨年演出的感想，宇宙人表示很開心很興奮，在淡水河畔看著煙火綻放真的非常漂亮！也表示2024的最後一天可以跟粉絲們一起度過很開心。「閃耀新北1314跨河煙火」由影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同擔綱主持，今年煙火施放創下歷年新高，超過三萬發煙火點亮淡水河畔，並首度結合淡江大橋光雕秀，呈現13分14秒的視覺饗宴。煙火以黃、藍、綠、紅四大色系串連四大篇章，搭配專屬創作音樂，呈現新北市依山傍海的自然與人文風情。煙火鋪排有罕見的藍色煙火，並仿效日式煙火，雙尺玉(12吋煙火稱尺玉)煙火空中齊發，以及全臺獨家雙尺玉煙火水中施放，絢爛的景象吸引眾多攝影愛好者前來捕捉精采瞬間。倒數時刻，侯友宜市長帶領市府團隊與民眾在絢麗燦爛的煙花下揮別2024年，迎接充滿希望的2025年。侯友宜市長表示，「閃耀新北1314跨河煙火」展現了新北的創意與活力，市府團隊每年都絞盡腦汁，帶給市民朋友一場精采的年終饗宴。侯市長也提到，2025年新北市將有許多新的里程碑，2025年淡江大橋即將完工，屆時淡水、八里兩岸的交通將更加便捷。同時5月新北市與臺北市將共同舉辦「世界壯年運動會」，歡迎大家一起參與新北的國際盛事。新北市政府表示，透過跨河煙火活動，淡水及八里河岸的觀光魅力再次提升，觀賞人潮約48萬人次，共度2024年最後一夜，邁向2025年。