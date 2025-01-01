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39歲旅外左投陳偉殷去年歷經艱難的復健，最終重新站上投手丘，在獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）延續生涯。他對於過去一年的自己充滿驕傲，也對於能重回球場感到珍惜，新的一年也希望迎接挑戰，全力以赴。「2024 年是充滿成長與挑戰的一年。自 2022 年 7 月接受肩膀手術以來，經歷了長達 21 個月的復健，我終於在今年 4 月重返投手丘。我為自己的堅持與努力感到驕傲，這段經歷讓我更加珍惜站上球場的每一刻。2025 年是一個新的開始。」陳偉殷在2024年的最後一天的最後一小時，於社群網站上如此寫道。他表示，棒球對自己來說，不只是職業，更是一段陪伴多年的生命歷程。「未來的日子裡，我將全力以赴，專注於每一個當下，努力展現最好的自己，迎接新的挑戰與可能。期待與大家一起創造更多屬於我們的美好回憶！」陳偉殷今年8月結束今年球季，他沒有參加本屆12強棒球賽，預計明年仍以球員身分繼續奮戰。今年是他手術後的第一個球季，先發17場，投了87.2局，63次三振，拿下5勝5敗。