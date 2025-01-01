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在經歷4場3敗後，NBA聖安東尼奧馬刺隊回到主場，用洛杉磯快艇當作出氣筒。球星Victor Wembanyama再度展現其明星風範，帶領球隊以122：86擊潰快艇，讓新年充滿喜悅。新年夜，Frost Bank Center的觀眾很快響起了「MVP」的呼聲。全場比賽，Wembanyama上場時間有限，但他仍以27分、9個籃板、5次助攻和3次阻攻的全能表現震撼全場，投籃命中率達到55.6%。他的穩定輸出，加上Keldon Johnson替補貢獻的17分，讓馬刺輕鬆壓制對手。洛杉磯快艇方面，James Harden以17分領銜全隊，但整體表現難以追趕馬刺的攻勢。Norman Powell也貢獻了15分，但快艇在上半場結束時已落後20分，無法改變比賽節奏。比賽進入第四節後，快艇的替補球員獲得更多上場時間，然而整體仍難以撼動馬刺的大幅領先。馬刺在比賽中不僅依賴Wembanyama的出色表現，全隊的整體發揮同樣搶眼。Zach Collins在近一個月以來的最長出場時間裡展現多樣化貢獻，而Stephon Castle則在第三節找到進攻節奏，最終攻下15分。Harrison Barnes則以三記三分球進一步擴大領先優勢。當比賽進入第四節時，馬刺已經領先28分。這場大勝讓馬刺戰績提升至17勝16負，重新回到超過五成勝率的行列，也為2024年畫下圓滿句點。同時，洛杉磯快艇的戰績下滑至19勝14負，逐漸接近附加賽的邊緣。