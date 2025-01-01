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▲台中市政府跨年晚會在中央公園放煙火行之有年。（圖／台中市政府提供，2025.01.01）

▲網路社群有許多落焰直撲人群而來的畫面。（圖／台中市議員黃守達提供，2025.01.01）

▲台中市議員黃守達批評跨年晚會亂象叢生。（圖／台中市議員黃守達提供，2025.01.01）

台中市政府跨年煙火出包，傳出多處場地燃燒起火、民眾被落焰砸中、一名6歲日籍女童眼睛受傷送醫，被批評變成鹽水蜂炮。台中市長盧秀燕表示，跨年晚會在中央公園放煙火行之有年，廠商非常有經驗，發生傷人意外是風向關係，或廠商施作技術有問題，市府將調查追究；對於受傷的小朋友，一定會負起全責。台中市政府在西屯區的中央公園舉辦跨年活動，市民陸續在網路社群反映，今（1）日凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至引發火警。市府消防局證實，昨晚跨年晚會活動有2位民眾通報受傷，一件是晚間10點多，一名15歲少年因左腳大拇指破皮流血，現場醫護人員給予包紮處置後未送醫。另外一件是凌晨零時12分，日本籍6歲女童在中央公園中科路的全家便利商店內待援，女童疑遭跨年煙火的掉落物傷及右眼，有1％燒燙傷面積，已送醫治療。至於引發火警一事，今天凌晨零時5分，疑似跨年煙火掉落引發凱旋東街旁的空地，消防局現場駐點人員隨即將火勢撲滅，未造成人員受傷。議員黃守達在臉書質疑，台中跨年焰火直接變成「攻擊砲火」，社群上看到好幾則落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。到底是落焰區未妥善設計，還是場地未確實管制？市議員江肇國也批評「這根本不是煙火秀，是鹽水蜂炮大亂射！」黃守達批評，台中市政府有豐富的經驗，足以因應中央公園大型活動與焰火秀。沒想到這次亂象百出，落焰四射砸人，突如其來的人流管制及對民眾恣意攀爬翻越的放任，已不僅是活動順暢與否的瑕疵，而是嚴重的公共安全問題。台中市長盧秀燕今（1）日上午主持元旦升旗典禮後受訪，她表示台中市跨年晚會放煙火行之有年、廠商也有多年經驗，今年發生小意外，有個小朋友被落焰稍微傷害到，昨晚第一時間她立刻請同仁趕到醫院陪伴與協助。發生意外的原因，市府也會去瞭解，是風向關係，還是施作技術有問題，若廠商有責任，也會追究到底。至於受傷的小朋友，不管醫療或相關的照顧，台中市政府會負起全責。台中市政府指出，市府將會同執行廠商三立、群健進行調查、釐清發生原因，若廠商有疏失，將依規追究相關責任。至於有民眾反應跨年會場入口封閉無法進入，因昨晚反應熱烈，超過35萬人次湧進中央公園，市府進行人流管控，22時30分中央球場容留人數已達上限，為確保安全，會場各入口「只出不進」。