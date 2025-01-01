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台中市政府跨年煙火變鹽水蜂炮，多處場地燃燒起火、民眾被落焰砸中、6歲日籍女童眼睛受傷送醫。台中市消防局經初步調查，疑因施放炮管的固定鐵架鬆脫，導致煙火彈射偏，造成安全距離不足，將依違反《爆竹煙火管理條例》開罰執行單位三立電視的外包煙火製造商10萬元罰鍰。台中市政府在西屯區中央公園舉辦跨年活動，市民陸續在網路社群反映，今（1）日凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至引發火警；消防局證實送一名右眼遭燙傷的日籍6歲女童就醫。稍早台中市長盧秀燕表示，一定會對受傷的小朋友負起全責，也會調查發生意外是風向關係，或廠商施作技術有問題。中午初步調查結果出爐，台中市消防局表示，活動經消防局依法審查煙火種類、規格、數量、安全距離、施放人員資格等相關警戒防護措施，均符合規定，但疑因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一兩發煙火彈射偏，造成安全距離不足，施放時發生落焰掉落人群、部分零星雜草火警，已違反《爆竹煙火管理條例》第16條第4項授權訂定的《專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法》第6條第1項第6款「施放筒未固定安裝」，將對執行單位的外包煙火製造商處以10萬元罰鍰。