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▲湖人的確需要一名內線，但不純粹是為了給Anthony Davis找一名打手。而是如今面對內線有優勢的球隊，湖人只靠40歲的James打四號去頂是不夠的。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人以110：122輸給29勝4敗、戰績聯盟第一的克里夫蘭騎士，這不讓人意外，雙方目前還不是同一等級的球隊。而這場比賽的結果有如一面鏡子，給湖人自己看清楚了他們新陣容下仍有不少問題，需要去解決，包括：內線欠缺人手，以及「DFS」Dorian Finney-Smith加入後球隊鋒線調度上的抉擇。這一場比賽最後時刻，湖人讓騎士211公分的長人Jarrett Allen予取予求，這位騎士中鋒在藉由擋拆掩護後的順下幾乎如入無人之境，LeBron James也在補防的情況下被他「隔扣」一球，全場14投12中，得到27分14籃板，這顯示出湖人內線的嚴重的問題。從過去被Darvin Ham轉往5號之後，Anthony Davis心心念念的都是希望回到4號，如此他可避免在內線被肉搏消耗。湖人的確需要一名內線，但不純粹是為了給AD找一名打手。而是如今面對內線有優勢的球隊，湖人只靠40歲的James打四號去頂是不夠的。James從上賽季湖人意識到八村壘在防守端難堪大任之後，就開始常任四號，雖然他進攻端的效率還是十分驚人，但防守端的退化是肉眼可見，不可能再要他維持全場高效率的領防和協防。湖人的問題是，他們的後衛防守很糟糕，在第一線被突破之後，需要球員去補防，Davis是完美的人選。可是對手也不是傻子，知道拉Davis出來擋拆，如此在後者需要換防到頂尖後衛——例如此役的Darius Garland或Donovan Mitchell時——內線就會出現空檔。而Allen用表現證明，其他4人無法擋住高速衝向禁區的他。所以最好的方式是讓AD成為Roamer，將他放在對方進攻能力最差的球員身上，如此他可以伺機協防。而球隊正選的中鋒去頂防如Allen這種類型的內線球員，這也是2020年湖人奪冠賽季基本的思路。詹皇高齡40歲，他需要更多地被保護，今天末節3分21秒時，他在切入時直接撞飛Evan Mobley，他的身體狀態依然可怕，但儲存電量已經變少了，湖人要減輕他的一些責任。所以目前的陣容還不是完全體，就如James自己說的那樣，要成為冠軍球隊，他們做得還不夠，還要更多。Dorian Finney-Smith在轉隊之後首戰，出賽20分鐘，4投1中得到2分，表現普普，展現自己的機會也不多，這只是第一場比賽。不過球隊在末節決勝時期，決定使用Cam Reddish而非他出賽，可能也說明了ㄧ些事情。Smith來到湖人之後，可能只會作為鋒線輪換之一，而不是鐵打的主力，類似於去年Taurean Prince那樣，要與Reddish、Dalton Knecht和Max Christie等人爭奪時間。Smith在獨行俠時期單防就不錯，這一季他的外線表現很好，三分命中率達到43.5%，這也是Rob Pelinka願意換他來的原因。但他不是能改變場上對位優劣勢的球員。前後衛D'Angelo Russell雖然難以管理、專注力差、防守形同沒有，但他的進攻上限是高的（雖然大賽常手軟）。如果Smith在Jarred Vanderbilt歸隊後，兩人不能為球隊帶來頂尖的鋒線防守——如同他們在2023年賽季尾聲時所展現的能量，那湖人將會很苦惱。因為James、Davis和Austin Reaves在少了Russell勢必將承擔更多進攻責任。