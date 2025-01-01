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台股2024年全年大漲28.47%，在全球主要指數中名列第二強。隨著台股大漲，帶動股市市值大幅膨脹17.12兆元，台股市值來到74.17兆元。其中，台積電市值大增12.5兆元，來到27.88兆元，成長約81%。市值第2是鴻海的2.56兆元，年度市值增加1.1兆元，第3名為聯發科的2.27兆元，年度市值上升6428億元。各類股表現電子類股63.58%、半導體類股57.83%、電子類股43.17%、運輸類股30.8%、電機類類股30.1%，漲幅全數勝過大盤表現。從個股來看，年度漲幅之最為光通訊廠世紀，大漲912.99%之多，其次為光聖824.61%、合騏603.79%、錦明551.8%、泰偉545.45%。三大法人動向上，今年外資從台股調節6950.06億元，自營商也站在賣方年度賣超8238.02億元，連續第5年站在賣方，僅有投信法人受惠於ETF市場活絡，年度買超台股金額達8320.22億元，連續第6年力挺台股。保德信台股團隊指出，加權指數自7月中高點拉回後，下檔支撐買盤湧現，展望2025年元月利多題材持續。其中，美國消費性電子展（CES）將於1月7日至10日在拉斯維加斯舉行，有望帶動相關題材股表現。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有機會來台參加輝達尾牙，以及1月中旬的晶圓龍頭大廠營收與法說將登場，對於AI供應鏈也為一大利多題材。然而，因1月20日川普將正式就任美國總統，是否帶給全球金融市場變數仍須持續追蹤。保德信台股團隊對台股今年展望樂觀，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，台經院預期2025年上半年高階晶片、封測需求與先進製程產能利用率，將隨著全球電子業擴大資本支出，進而帶動相關訂單成長，對於具有完整AI供應鏈之台股將帶來多頭挹注。此外，保德信台股團隊表示，經歷2018年的貿易戰與製程上的彎道超車後，晶圓代工龍頭已成為全球科技龍頭的重要夥伴，再加上其高度的成本轉嫁能力與管理文化，仍將帶動台灣半導體的領先地位；根據保德信預估，2025年台股企業獲利成長將達15.2%，其中電子股更是維持30%的年增幅高峰。