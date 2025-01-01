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▲▼魚夫政治立場鮮明，曾經擔任民進黨立委施明德國會辦公室主任，生前多次公開力挺民進黨。（圖／魚夫臉書）

▲苦苓公開追念好友魚夫。（圖／苦苓臉書）

知名政論漫畫家、作家兼名嘴魚夫（本名林奎佑）2024年12月30日因為肝癌過世，享壽65歲，他的同業好友苦苓，今（1）日元旦一早發文回憶魚夫生前的趣事，緬懷對方，「希望魚夫到那個世界之後，還是一樣那麼帥。」苦苓表示，魚夫是台灣第一個主持政治談話節目的人，有一次碰到對方，他說：「你那個政論節目...」立刻被魚夫打斷，「It’s entertainment，ok？我那個是政治娛樂節目，不是政論節目。」某次，苦苓要去上海做電視旅遊節目，魚夫知道後立刻告訴他：「我在上海某某酒店還寄了一瓶酒。」苦苓大喜過望，問對方寄誰的名字，沒想到，魚夫回答：「李、登、輝...好膽你去開來喝。」還有一次，魚夫去金門玩，故意爬到蔣經國雕像上拍合照，有一對父子經過，兒子說：「誒，那是苦苓耶。」立刻被他爸爸糾正：「亂講！那個是蔣經國啦！」害魚夫差點從雕像上摔下來。苦苓說，這麼多年來，自己被誤認過是吳念真、小野，甚至是寇世勳，但還是最常被誤認為魚夫，「誰叫人家那麼紅呢？我都只好尷尬回答：『我是苦苓啦！魚夫比我帥多了。』希望魚夫到那個世界之後，還是一樣那麼帥。」一篇悼念魚夫的文章，感傷之餘又令人發笑，網友留言：「很喜歡苦苓老師，把一件悲哀的事情變成快樂的回憶」、「小時候打開自立晚報，一定先看魚夫的政治漫畫，甚至是為了看漫畫，才會買自晚」、「我也常看魚夫的文章，前幾回看他在國外德國、義大利遊玩...人生真是想不到」、「你們二人都是我小時候的精神糧食！崇拜的偶像！人生苦短，一路好走！」