我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍近日公佈非60人保護名單，其中的外野手邱辰選擇在今天2025年第一天宣布結束15年球員生涯，並將回到高中母校任教，坦言球隊確定要將他簽回，但考量現實問題所以做了這個很煎熬的決定，「因為要我們放棄，比要我們繼續堅持還更需要勇氣，一直告訴自己，拿得起，就要放得下。」現年25歲的邱辰是味全龍2021年選秀第7指名，過去在中職一軍4個球季，共出賽47場，135個打席敲出35支安打、9打點，打擊率2成87。邱辰今天在臉書宣布結束自己15年球員生涯，「這個決定對我來說真的很不容易。從接到不續約通知之後，一直到做決定的前一秒，將近一個月的時間裡，我都還是保持著訓練，做好繼續成為一個職業球員應該做的準備。」「在這過程中還是有跟球團保持聯繫，球隊這邊是有確定要將我回簽，但考量到自由球員市場，以及球隊上場的機會，面對這些現實的問題，我選擇拒絕了球隊的邀請，選擇了穩定的工作。」邱辰坦言，「這是個很煎熬的選擇，因為要我們放棄，比要我們繼續堅持還更需要勇氣，一直告訴自己，拿得起，就要放得下。很難過，很不捨，但我相信，人生每個階段都有屬於它的起點與終點，而現在，是時候邁向下一個挑戰了。」並感謝球團、隊友、球迷以及家人，未來將回到高中母校服務任職。