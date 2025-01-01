騎士客場122：110力克湖人，騎士29勝4敗戰績持續獨走。騎士強得毫無道理，準到「靠北」的三分球根本無解。這場球騎士三分球46投18中，三分命中率3成9，五個替補球員三分球一共18投8中，三分命中率4成4，靠著神準三分球支撐，湖人即使打得還算不錯，但還是被騎士獵殺。
NBA當代籃球說神奇也沒什麼秘密，只要三分球準到靠北，比賽就變得超級簡單，尤其全隊主要輪換九人中有六人三分命中率超過4成，另外還有一個也能投出3成7三分命中率，騎士六名板凳角色球員每場比賽可以投進9.4個三分球，。
加上經常拉去打先發前鋒Dean Wade每場可以投進1.6個三分球，騎士七名角色球員每場比賽竟然可以投進11個三分球，他們是NBA 30隊最可怕角色球員和板凳暴徒。
湖人打得還算不錯，但就是栽在騎士三分球準得沒有道理，強到難以置信。
騎士今年球季戰績獨走，打完33場比賽29勝4敗，開季15連勝，最近又打出一波8金勝，目前對西區球隊全勝，只輸給老鷹兩場、塞爾蒂克一場、熱火一場。
騎士還真有機會挑戰賽季70勝超級球隊標竿。
儘管超強表現無懈可擊，騎士後衛Donovan Mitchell倒是很理智，「我們正在打出最好籃球，每個人都很享受這一切，但如果季後賽不能贏球，最終沒有奪冠，那麼打得再好再出色都失去意義。」
這場比賽湖人有許多啟發和改變。
1、 湖人體質和輪換陣容確實在改變+提升：湖人兩名新加入成員前鋒Dorian
Finney-Smith和後衛Shake Milton都能擺進主要輪換，他們需要時間和比賽跟團隊融合。
2、湖人這場使用九人輪換，其實還可以加上Gabe Vincent，10人輪換更適合這支湖人。Gabe Vincent防守非常可靠，三分球過去一個月有穩定回升。
3、湖人還需要一個內線替補，湖人只能撿漏或買個底薪鋒線，把鵜鶘用不到也不會用的Daniel Theis買過來，Daniel Theis有拚勁肯玩命又不佔球權，最適合每場打15-20分鐘做為犧牲打和防守工兵，湖人這場球如果多一個內線輪換、協防，防守端可以做得更好。
4、湖人沒有空間和籌碼去交易得到爵士中鋒Walker Kessler或巫師中鋒Jonas Valanciousnas，拿老將底薪的Daniel Theis是沒有籌碼下最理想人選。
騎士季後賽會遇上最大問題是：全隊準到靠北的三分球，能否一整季都持續這樣不可思議命中率和超凡手氣。
勇士瘋狂射手Buddy Hield賽季準了第一個月，第二個月就癱了。
湖人後衛Gabe Vincent賽季第一個月把籃框砸壞，第二個月又校正回歸到4成以上。
騎士目前打了33場，全隊三分球準到讓人抓狂，這樣的手氣和節奏是水準還是氣勢，只能等季後賽檢驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
加上經常拉去打先發前鋒Dean Wade每場可以投進1.6個三分球，騎士七名角色球員每場比賽竟然可以投進11個三分球，他們是NBA 30隊最可怕角色球員和板凳暴徒。
湖人打得還算不錯，但就是栽在騎士三分球準得沒有道理，強到難以置信。
騎士今年球季戰績獨走，打完33場比賽29勝4敗，開季15連勝，最近又打出一波8金勝，目前對西區球隊全勝，只輸給老鷹兩場、塞爾蒂克一場、熱火一場。
騎士還真有機會挑戰賽季70勝超級球隊標竿。
儘管超強表現無懈可擊，騎士後衛Donovan Mitchell倒是很理智，「我們正在打出最好籃球，每個人都很享受這一切，但如果季後賽不能贏球，最終沒有奪冠，那麼打得再好再出色都失去意義。」
這場比賽湖人有許多啟發和改變。
1、 湖人體質和輪換陣容確實在改變+提升：湖人兩名新加入成員前鋒Dorian
Finney-Smith和後衛Shake Milton都能擺進主要輪換，他們需要時間和比賽跟團隊融合。
2、湖人這場使用九人輪換，其實還可以加上Gabe Vincent，10人輪換更適合這支湖人。Gabe Vincent防守非常可靠，三分球過去一個月有穩定回升。
3、湖人還需要一個內線替補，湖人只能撿漏或買個底薪鋒線，把鵜鶘用不到也不會用的Daniel Theis買過來，Daniel Theis有拚勁肯玩命又不佔球權，最適合每場打15-20分鐘做為犧牲打和防守工兵，湖人這場球如果多一個內線輪換、協防，防守端可以做得更好。
4、湖人沒有空間和籌碼去交易得到爵士中鋒Walker Kessler或巫師中鋒Jonas Valanciousnas，拿老將底薪的Daniel Theis是沒有籌碼下最理想人選。
騎士季後賽會遇上最大問題是：全隊準到靠北的三分球，能否一整季都持續這樣不可思議命中率和超凡手氣。
勇士瘋狂射手Buddy Hield賽季準了第一個月，第二個月就癱了。
湖人後衛Gabe Vincent賽季第一個月把籃框砸壞，第二個月又校正回歸到4成以上。
騎士目前打了33場，全隊三分球準到讓人抓狂，這樣的手氣和節奏是水準還是氣勢，只能等季後賽檢驗。