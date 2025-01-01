自2019年Zion Williamson以狀元身份加入NBA鵜鶘以來，天賦與力量已表露無遺，但傷病卻成為他職業生涯的致命傷。本季再次因傷缺席多場比賽，讓鵜鶘的季後賽希望變得渺茫。如今，鵜鶘面臨一個關鍵問題：應該繼續圍繞Williamson建隊，還是選擇交易他並進行重建？

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Zion Williamson的職業生涯可謂一波三折，雖然場上表現具有壓倒性優勢，但傷病卻讓他的出場次數大幅縮減。上季附加賽曾在對陣湖人的比賽中狂砍40分，展現了狀元的實力。然而，一次落地受傷再次讓他告別賽場，並缺席了整個季後賽。這是他進入NBA以來第二次因傷無法參與季後賽。

目前，Williamson的職業生涯共出賽190場比賽，季後賽卻從未亮相。隨著鵜鶘本季以5勝28負墊底，球隊的核心規劃正受到前所未有的挑戰。

▲隨著Williamson再度傷退，「耐戰度」問題再度浮上檯面，過去5年內的400場比賽中，Williamson就缺席多達210場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著Williamson再度傷退，「耐戰度」問題再度浮上檯面，過去5年內的400場比賽中，Williamson就缺席多達210場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
合約條款與交易價值

Williamson與鵜鶘簽下的五年1.97億美元合約中包含多項保障條款，旨在減少球隊因傷病問題帶來的風險。例如，他的2025-26賽季薪資只有在滿足出場數和體重標準後才能全額保證。目前，Williamson已經因傷缺席26場比賽，這意味著他無法達到合約中規定的61場出賽要求。

雖然鵜鶘並不考慮裁掉Williamson，但他的合約結構讓交易市場對他存在一定興趣。根據聯盟消息，他的薪資靈活性可能吸引一些球隊，特別是那些希望以短期風險換取長期潛力的球隊。

▲根據NBA記者Marc Stein指出，「球隊中只有3人不能做交易，當中不包括球星Brandon Ingram、怪物狀元Zion Williamson與Dejounte Murray。」其中薪資專家Bobby Marks就分析Williamson的薪資狀況，認為金州勇士十分有望透過交易獲得他。（圖／美聯社／達志影像）
▲薪資專家Bobby Marks就分析Williamson的薪資狀況，認為金州勇士十分有望透過交易獲得他。（圖／美聯社／達志影像）
交易的可能性與潛在買家

若鵜鶘選擇交易Zion Williamson，市場反應可能相當複雜。一些聯盟高層認為，他的傷病史會降低交易價值，但他的天賦仍有吸引力。潛在的交易對象包括金州勇士和芝加哥公牛。勇士擁有多個首輪選秀權以及Jonathan Kuminga等年輕球員，而公牛則可能以Zach LaVine作為交易籌碼。

然而，有高層認為，Williamson目前的交易價值可能僅限於一個首輪選秀權與薪資填補，這對鵜鶘來說或許無法帶來足夠回報。在小市場球隊難以吸引自由球員的背景下，放棄Williamson這樣的明星球員風險極高。

對鵜鶘來說，繼續圍繞Williamson建隊或選擇重建，無疑是一次艱難的抉擇。Williamson的天賦使他具備改變比賽格局的能力，但傷病問題已讓他成為不穩定的基石。如果鵜鶘選擇交易，他們需要尋找一個能平衡即戰力與未來資產的方案；如果繼續信任Williamson，他們則必須在短期內加強陣容並有效管理風險。

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