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▲隨著Williamson再度傷退，「耐戰度」問題再度浮上檯面，過去5年內的400場比賽中，Williamson就缺席多達210場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲薪資專家Bobby Marks就分析Williamson的薪資狀況，認為金州勇士十分有望透過交易獲得他。（圖／美聯社／達志影像）

自2019年Zion Williamson以狀元身份加入NBA鵜鶘以來，天賦與力量已表露無遺，Zion Williamson的職業生涯可謂一波三折，雖然場上表現具有壓倒性優勢，但傷病卻讓他的出場次數大幅縮減。上季附加賽曾在對陣湖人的比賽中狂砍40分，展現了狀元的實力。然而，一次落地受傷再次讓他告別賽場，並缺席了整個季後賽。這是他進入NBA以來第二次因傷無法參與季後賽。Williamson與鵜鶘簽下的五年1.97億美元合約中包含多項保障條款，旨在減少球隊因傷病問題帶來的風險。例如，他的2025-26賽季薪資只有在滿足出場數和體重標準後才能全額保證。目前，Williamson已經因傷缺席26場比賽，這意味著他無法達到合約中規定的61場出賽要求。雖然鵜鶘並不考慮裁掉Williamson，但他的合約結構讓交易市場對他存在一定興趣。根據聯盟消息，他的薪資靈活性可能吸引一些球隊，特別是那些希望以短期風險換取長期潛力的球隊。若鵜鶘選擇交易Zion Williamson，市場反應可能相當複雜。一些聯盟高層認為，他的傷病史會降低交易價值，但他的天賦仍有吸引力。然而，有高層認為，Williamson目前的交易價值可能僅限於一個首輪選秀權與薪資填補，這對鵜鶘來說或許無法帶來足夠回報。在小市場球隊難以吸引自由球員的背景下，放棄Williamson這樣的明星球員風險極高。對鵜鶘來說，繼續圍繞Williamson建隊或選擇重建，無疑是一次艱難的抉擇。Williamson的天賦使他具備改變比賽格局的能力，但傷病問題已讓他成為不穩定的基石。如果鵜鶘選擇交易，他們需要尋找一個能平衡即戰力與未來資產的方案；如果繼續信任Williamson，他們則必須在短期內加強陣容並有效管理風險。