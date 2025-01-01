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▲趙露思揭開內心瘡疤，透露自己從笑被打、遭受霸凌，到了演藝圈仍被諸多造謠詆毀，令她身心俱疲。（圖／趙露思抖音）

▲趙露思喊話許多和她深陷黑暗之中的朋友們，照顧並傾聽自我感受，並勇敢嘗試再給自己一次重生的機會。（圖／飯圈天真妹微博）

26歲中國新生代女星趙露思擁有《鳳囚凰》、《傳聞中的陳芊芊》等代表作品，精緻臉孔及出眾氣質深受觀眾喜愛，怎料去年12月起傳出罹患神經疾病及癱軟坐輪椅就醫等消息，事後經本人及其友人證實，趙露思患上了失語症及憂鬱症，引發各界關注，今（1）日她寫下1152字長文首度發出聲明，揭露自己深受憂鬱症所擾，並一一細數從小時就被師長打罵、遭到同儕言語霸凌，以及在演藝圈內受到諸多造謠詆毀，「」，字裡行間充斥對人性的絕望與無奈，讓人看了悲憤不已。趙露思開頭透露，自己的性格非常剛烈且忍受度很高，「」，追溯起是什麼原因導致自己罹患憂鬱症？趙露思並不想怪罪於他人，因為「」，嚴肅指控那些以「」等詞彙灌輸為真正病因的聲浪，意指病症是自己的事，不需要接收任何人的指正或評論。趙露思也於聲明內文中揭開內心創傷，「，同時被教育「任何事情都要從自己身上找原因」，這讓她凡事總是檢討自己，總是認為自己做不好，更會害怕自己不討人喜歡，「」，以為踏入演藝界能用作品改善狀況，未料被經紀公司頻頻暴力對待，還背負了許多業內人士流傳的不實詆毀言論。趙露思傷痕累累，她苟延殘喘地說：「，也正因如此，她更不願意將患上憂鬱症的是第一時間說出來，直到現在才不得已公諸於世，「」，趙露思也喊話許多和她深陷黑暗之中的朋友們，「」，重要的是轉住在自己身上，照顧並傾聽自我感受，並勇敢嘗試再給自己一次重生的機會。