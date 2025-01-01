26歲中國新生代女星趙露思擁有《鳳囚凰》、《傳聞中的陳芊芊》等代表作品，精緻臉孔及出眾氣質深受觀眾喜愛，怎料去年12月起傳出罹患神經疾病及癱軟坐輪椅就醫等消息，事後經本人及其友人證實，趙露思患上了失語症及憂鬱症，引發各界關注，今（1）日她寫下1152字長文首度發出聲明，揭露自己深受憂鬱症所擾，並一一細數從小時就被師長打罵、遭到同儕言語霸凌，以及在演藝圈內受到諸多造謠詆毀，「每一次都是痛苦的加深」，字裡行間充斥對人性的絕望與無奈，讓人看了悲憤不已。
趙露思開頭透露，自己的性格非常剛烈且忍受度很高，「在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人，也承認自身的問題，因為我比較能忍，也才通過這半個月發現，骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人」，追溯起是什麼原因導致自己罹患憂鬱症？趙露思並不想怪罪於他人，因為「無論是什麼原因造成的創傷，除了醫生，誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否，或者說能否成為病因」，嚴肅指控那些以「想不開」、「承受力太小」與「不滿足」等詞彙灌輸為真正病因的聲浪，意指病症是自己的事，不需要接收任何人的指正或評論。
趙露思揭開內心瘡疤 從小被打、被霸凌
趙露思也於聲明內文中揭開內心創傷，「在小時候都說我是一無是處的花瓶，校外補習的時候在老師宿舍挨了打，我當時認為學習不好挨打是對的，因此不敢說」，同時被教育「任何事情都要從自己身上找原因」，這讓她凡事總是檢討自己，總是認為自己做不好，更會害怕自己不討人喜歡，「長大後又挨了打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣」，以為踏入演藝界能用作品改善狀況，未料被經紀公司頻頻暴力對待，還背負了許多業內人士流傳的不實詆毀言論。
趙露思深陷黑暗之中 喊話同路人盼重生
趙露思傷痕累累，她苟延殘喘地說：「其實，每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害」，也正因如此，她更不願意將患上憂鬱症的是第一時間說出來，直到現在才不得已公諸於世，「其實我很明白，我沒有權利什麼都想要，也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美，沒有傷害過我也盡全力的保護我，很足夠了」，趙露思也喊話許多和她深陷黑暗之中的朋友們，「抑鬱是種情緒，但抑鬱症是種疾病，也不再是 『想開點』、『說出來』就能夠解決的，真心希望和我一樣『感同身受』的你，在這樣的情況下，是否被真正『理解』已經不重要了」，重要的是轉住在自己身上，照顧並傾聽自我感受，並勇敢嘗試再給自己一次重生的機會。
🔺趙露思聲明全文
對最近所有發生的事件 第一次回應也是最後一次
實在抱歉佔用公共資源
在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人 也承認自身的問題 因為我比較能忍 也才通過這半個月發現 骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人 所以我自身也是有責任的
我的職業讓我得到了更多的幫助和支持 真的很感恩也很幸運 所以能夠理解所有的不被理解
支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業 因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境 你想停止隨時都可以 你是自由的你也可以是勇敢的
也明白 都有過委屈不公平 聽過太多太多可怕的故事了 如果在得不到援助的情況下被捂嘴 而施暴者不停息的愈演愈烈 不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的 逼著破開傷疤來證明“不是想不開”“不是承受力太小”“不是不滿足” 這很離譜
但無論是什麼原因造成的創傷 除了醫生 誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否 或者說 能否成為病因
2019年的時候出現抑鬱情緒 “你別小題大做”“想開點什麼都好了” 我也覺得自己太矯情太敏感 沒有重視自己心理問題
2021年感覺身上像有蟲子在爬針紮的感覺又伴隨過敏 去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解 然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張
2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾 親人去世和患癌的各種消息 在短時間內接踵發生 但是事件大過於感受 導致自己繼續忽視
2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼 頸椎疼等等明顯軀體化症狀和過敏的加重 當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的
在小時候因為都說我是一無是處的花瓶 校外補習的時候在老師宿舍挨了打 我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說 因為“任何事情都要從自己身上找原因”
長大後又挨了打 我當時認為沒試上戲的確是自己的錯 不敢鬧我只想逃 習慣了自己的事情自己處理 也沒有跟任何人尋求幫助的習慣 再後來因為作品被認可 感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了
到最後的最後 她拿走巨額“分手費”才只願意停止“一哭二鬧三上吊” 行業內外不斷的造謠詆毀 無數人“八卦”之後來找我的聊天
其實 每一次都是痛苦的加深 所以這並沒有停止對我傷害 …
其實我很明白 我沒有權利什麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美 沒有傷害過我 也盡全力的保護我 很足夠了
此前從來沒有提起過這個病的事情 不想讓生病變成現在所謂的“炒作”
不過事已至此就想讓大家更多瞭解：
抑鬱是種情緒 但抑鬱症是種疾病 也不再是 “想開點”“說出來”就能夠解決的
真心希望和我一樣“感同身受”的你
在這樣的情況下 是否被真正“理解”已經不重要了 而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救
瞭解心理疾病
重視心理治療
真的 很重要
後悔是沒用的情緒
“那就當成是給自己 “特殊時間”去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會 ”
感恩所有的在乎 因為愛又活了一次
祝大家新年快樂 天天開心
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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趙露思揭開內心瘡疤 從小被打、被霸凌
趙露思也於聲明內文中揭開內心創傷，「在小時候都說我是一無是處的花瓶，校外補習的時候在老師宿舍挨了打，我當時認為學習不好挨打是對的，因此不敢說」，同時被教育「任何事情都要從自己身上找原因」，這讓她凡事總是檢討自己，總是認為自己做不好，更會害怕自己不討人喜歡，「長大後又挨了打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣」，以為踏入演藝界能用作品改善狀況，未料被經紀公司頻頻暴力對待，還背負了許多業內人士流傳的不實詆毀言論。
趙露思深陷黑暗之中 喊話同路人盼重生
趙露思傷痕累累，她苟延殘喘地說：「其實，每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害」，也正因如此，她更不願意將患上憂鬱症的是第一時間說出來，直到現在才不得已公諸於世，「其實我很明白，我沒有權利什麼都想要，也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美，沒有傷害過我也盡全力的保護我，很足夠了」，趙露思也喊話許多和她深陷黑暗之中的朋友們，「抑鬱是種情緒，但抑鬱症是種疾病，也不再是 『想開點』、『說出來』就能夠解決的，真心希望和我一樣『感同身受』的你，在這樣的情況下，是否被真正『理解』已經不重要了」，重要的是轉住在自己身上，照顧並傾聽自我感受，並勇敢嘗試再給自己一次重生的機會。
🔺趙露思聲明全文
對最近所有發生的事件 第一次回應也是最後一次
實在抱歉佔用公共資源
在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人 也承認自身的問題 因為我比較能忍 也才通過這半個月發現 骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人 所以我自身也是有責任的
我的職業讓我得到了更多的幫助和支持 真的很感恩也很幸運 所以能夠理解所有的不被理解
支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業 因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境 你想停止隨時都可以 你是自由的你也可以是勇敢的
也明白 都有過委屈不公平 聽過太多太多可怕的故事了 如果在得不到援助的情況下被捂嘴 而施暴者不停息的愈演愈烈 不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的 逼著破開傷疤來證明“不是想不開”“不是承受力太小”“不是不滿足” 這很離譜
但無論是什麼原因造成的創傷 除了醫生 誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否 或者說 能否成為病因
2019年的時候出現抑鬱情緒 “你別小題大做”“想開點什麼都好了” 我也覺得自己太矯情太敏感 沒有重視自己心理問題
2021年感覺身上像有蟲子在爬針紮的感覺又伴隨過敏 去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解 然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張
2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾 親人去世和患癌的各種消息 在短時間內接踵發生 但是事件大過於感受 導致自己繼續忽視
2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼 頸椎疼等等明顯軀體化症狀和過敏的加重 當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的
在小時候因為都說我是一無是處的花瓶 校外補習的時候在老師宿舍挨了打 我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說 因為“任何事情都要從自己身上找原因”
長大後又挨了打 我當時認為沒試上戲的確是自己的錯 不敢鬧我只想逃 習慣了自己的事情自己處理 也沒有跟任何人尋求幫助的習慣 再後來因為作品被認可 感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了
到最後的最後 她拿走巨額“分手費”才只願意停止“一哭二鬧三上吊” 行業內外不斷的造謠詆毀 無數人“八卦”之後來找我的聊天
其實 每一次都是痛苦的加深 所以這並沒有停止對我傷害 …
其實我很明白 我沒有權利什麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美 沒有傷害過我 也盡全力的保護我 很足夠了
此前從來沒有提起過這個病的事情 不想讓生病變成現在所謂的“炒作”
不過事已至此就想讓大家更多瞭解：
抑鬱是種情緒 但抑鬱症是種疾病 也不再是 “想開點”“說出來”就能夠解決的
真心希望和我一樣“感同身受”的你
在這樣的情況下 是否被真正“理解”已經不重要了 而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救
瞭解心理疾病
重視心理治療
真的 很重要
後悔是沒用的情緒
“那就當成是給自己 “特殊時間”去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會 ”
感恩所有的在乎 因為愛又活了一次
祝大家新年快樂 天天開心
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110