我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季第45場例行賽，今日（1日）新北中信特攻來到熟悉的新莊體育館作客，對決新北國王，於2025年元旦即上演精彩的同城之爭。特務軍團今日上半場表現優異，灌進57分，且僅讓國王抓下1個進攻籃板，中場結束特攻以57：51領先國王；但下半場國王防守變陣，特務軍團無法有效應變，終場中信特攻以79：96遭到新北國王逆轉，吞下敗仗。賽事開節，施晉堯以三分彈幫助特攻先馳得點，拿下2025年首得分，首節特務軍團火力全開，灌進33分，除了施晉堯以外，謝亞軒、克力斯（Kristijan Krajina）和李沛澄也有三分球貢獻，第一節特攻以33比30領先國王；第二節則由德芬（Tevin Mack）跳出，單節獨攬12分，新秀余維豪也拿下5分，包含三分球及抄截快攻，不過此節國王一度以一波10：0的反攻逆轉戰局，所幸特攻於節末回敬一波8比0的反擊，守住領先優勢，上半場結束，特攻以57：51領先國王。雙方易籃後，面對國王下半場的防守變陣，特務軍團無法有效應對，上半場拿16分的德芬，下半場毫無斬獲，其他特務的表現也判若兩人，僅靠著零星進攻，無法有效串聯攻勢，兩節僅拿下22分，終場中信特攻以79：96遭到新北國王逆轉，吞下敗仗。特務軍團今日4人得分上雙，奈森（Nysier Brooks）貢獻16分、抓下15籃板；德芬也拿下16分、抓下9籃板；本土則為施晉堯最為優異，獨攬14分、抓下6籃板；克力斯也有10分、6籃板、6助攻表現。賽後記者會上，執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）點出本場失利原因：「上半場團隊在進攻跟防守方面都做得相當好，尤其是進攻，有辦法打內線，也有辦法把球送到外線，內外互相配合，各項任務都非常有效率地執行；防守方面也確實有做到各項重點，給對方很大的壓力，只讓國王拿到一個進攻籃板。但是在中場休息過後，國王做了很明顯的防守策略調整，開始做全場壓迫，導致進攻受到限制；此外我們一直告訴球員，在防守面一定要給對方壓力，去保護籃板、阻斷對手的快攻，可惜在下半場沒有做得那麼好，跟上半場比起來有很大的差距。」拿下特攻本土最高得分的施晉堯，也分享自己在場上的觀察：「上半場和下半場，我們判若兩隊，上半場在防守和進攻都比較強勢，但下半場國王防守變陣後，讓我們有點慌掉，不知道怎麼去進攻、防守，而在失誤後，球員們沒有適當地去集合、溝通，導致在球場上你看我、我看你，不知道該怎麼做，回去開會時要多跟隊友溝通、討論，不然真的蠻可惜的，畢竟上半場打這麼好，下半場就一波被帶走‧‧‧。」中信特攻目前戰績5勝9敗，暫居聯盟第六名，與第一名的新北國王有5.5場勝差，但特務們絕不輕言放棄，重整旗鼓後1月5日將再度前往新竹縣體育館出征，對決新竹御嵿攻城獅，邀請線人們和特務一同前進客場踢館，成為場上球員的最強後盾！