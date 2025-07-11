獨／詐騙新招！線上遊戲「牽龜入甕」2小時輸300萬　立馬上門討債

台灣詐騙案件層出不窮，近期才發生台中一家五口疑似遇上投資詐騙，走上絕路。也有還有民眾向《NOWNEWS今日新聞》投訴，自己兒子認識一名自稱是遊戲代理的朋友，介紹兒子玩一款博弈遊戲，竟讓兒子短短2小時就慘輸300萬元！究竟詐騙集團是如何一步一步讓受害人落入陷阱？《NOWNEWS》帶你一步一步破解詐騙集團手法！
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夾娃娃機店認識 誘騙進圈套
受害者父親表示，兒子在斜槓經營夾娃娃機店，並在夾娃娃機店認識了詐騙集團的成員，對方介紹了兒子一款博弈遊戲程式，並自稱是代理，可以幫忙兌換遊戲點數，並且請遊戲莊家開盤下注。
兒子一開始玩這款博弈遊戲的時候，贏的遊戲點數真的可以領出，後來他又透過代理把錢換成點數，而且在玩遊戲的過程中，有時候輸了100萬元，但後面又可以贏回200萬元，讓兒子感到很刺激，所以越陷越深。
一開始輸掉的金額，兒子還可以自己負擔，沒有給家人知道，而且覺得自己可以贏回來，到後來，他向遊戲代理設定遊戲點數也不用真的用現金儲值，甚至不需要抵押品，只要一通電話報金額就好了！
友人介紹越陷越深！2小時痛失300萬元
有一天兒子透過代理，在遊戲內設定了價值300萬元的點數，卻在不到2小時全部輸光，原本以為可以贏回來，沒想到越輸越多，被對方威脅要償還300萬元，兒子因為還不出來才跟家人坦承一切。受害者父親擔憂對方會到店內潑油漆、堵人等暴力討債行為，只能把300萬元交給車手，並和對方簽下和解書。
受害者不只一人！詐團鎖定目標誘騙
受害者父親透露，兒子其實不是第一個受害者，之前就有聽說一位工廠二代，也是透過「朋友」介紹開始玩賭博遊戲，最後慘輸500萬元，更有軍人在軍中被誘騙接觸賭博遊戲，把身分證抵押換賭資，後續還不出來，只能到處籌錢贖回身分證。
受害者父親懷疑，這些遊戲代理會鎖定有錢的目標，誘騙他們去玩賭博遊戲，這些遊戲背後都是同一個詐騙集團操控，控制遊戲最終輸贏結果，讓受害人越陷越深，最終欠下大額債務。
典型「牽龜入甕」詐騙 發現不對勁立刻撥打165！
《NOWNEWS今日新聞》詢問刑事警察局預防科科長林書立，如果民眾遇到這種情況，要怎麼處理呢？林書立表示，這種詐騙手法就是典型的「牽龜入甕」宰殺手法，先誘騙民眾遊玩賭博遊戲，等民眾越陷越深時，再一次騙走民眾大量財產。
若遇到這個情況，被害人如果發現不對勁，可以撥打165反詐騙專線，或報警尋求專業協助，如果最後不幸被詐騙，可以報警處理，並且主張賭博全案都是設局的詐欺，向對方提出詐欺的刑事、民事告訴。民眾也可到內政部警政署的打詐專區，了解最新的詐騙手法，提高警覺以免受害。
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