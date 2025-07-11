台灣詐騙集團手段層出不窮，先前有民眾被朋友介紹玩一款博弈遊戲，2小時就慘輸300萬元，還有台中豐原一家五口疑似因為代購金豆詐騙，陷入債務危機走上絕路，根據內政部警政署「165打詐儀錶板」公布統計數據，6月份詐欺受理案件就高達1萬6388件，總損失金額高達89億1509萬多元，其中最常見的就是假投資詐騙，警政署也解析代購金豆賺價差詐騙手法，並提供4點防詐小撇步，提醒民眾注意。
相關新聞：獨／娃娃機台主「2小時被騙300萬」：多人受害 牽龜入甕手法解析
相關新聞：實錄／回收教科書進「神秘LINE社群」：200萬月領8萬、一堆喊領到
內政部警政署分享，有一名收入普通的上班族，經過朋友介紹，認識一名自稱在做「黃金豆代購」的賣家，賣家表示現在黃金漲勢很猛，一個金條就要10多萬，一般人很難購買，但是一顆金豆才3000元左右，是很好入手的投資標的，賣家公司要求他刷卡購買金豆，再由賣家轉賣給買家，只要成功完成一筆交易，他就能獲得高額佣金。
該位民眾動心了，一開始的確可以拿到數萬元佣金，讓他完全放下戒心，幾個月過去，民眾野心越來越大，從5萬元加碼到10萬、20萬、75萬，信用卡都刷爆了，還把全家人都拉進來一起刷。不料有一天賣家卻傳訊息來質疑他，說收到地檢署通知黃金豆交易涉及「跨國詐騙案」，帳戶被金管會和警方警示，公司要求賣家清查責任人。
賣家直指該位民眾某筆交易出問題，要對他提起訴訟，要求他支付上千萬元損害賠償，但民眾的信用卡早就刷爆，親友也不願再借錢，民眾只能在賣家的介紹下，跟一間地下錢莊借錢，每個月被高額利息、債務追著跑。
先用刷卡賺佣金話術誘騙 再介紹高利貸欠下債務
警政署表示，假代購金豆公司會以刷卡交易賺高額佣金的話術，吸引民眾聯繫，一開始會給小額佣金營造賺錢假象，誘騙民眾增加刷卡額度，甚至拉親友一起加入代購行列，再謊稱民眾的交易涉及刑案、警示帳戶，要求負擔巨額賠償責任，最後由假代購公司介紹高利貸公司，讓民眾揹上一連串高額債務。
警政署對此提醒4點防詐小撇步：
1、買黃金，只刷卡拿錢卻沒見到產品，一定是詐騙。
2、買黃金產品，應向有信譽店家或金融機構購買，才有保障。
3、申請貸款，請洽金融機構辦理，才有保障。
4、聽聞交易涉及刑案，請撥打165諮詢。
資料來源：165打詐儀錶板
相關新聞
獨／娃娃機台主「2小時被騙300萬」：多人受害 牽龜入甕手法解析
代購金豆全家受害！警政署揭刷卡賺佣金詐騙陷阱 4防詐指南必看
實錄／回收教科書進「神秘LINE社群」：200萬月領8萬、一堆喊領到
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
相關新聞：實錄／回收教科書進「神秘LINE社群」：200萬月領8萬、一堆喊領到
內政部警政署分享，有一名收入普通的上班族，經過朋友介紹，認識一名自稱在做「黃金豆代購」的賣家，賣家表示現在黃金漲勢很猛，一個金條就要10多萬，一般人很難購買，但是一顆金豆才3000元左右，是很好入手的投資標的，賣家公司要求他刷卡購買金豆，再由賣家轉賣給買家，只要成功完成一筆交易，他就能獲得高額佣金。
該位民眾動心了，一開始的確可以拿到數萬元佣金，讓他完全放下戒心，幾個月過去，民眾野心越來越大，從5萬元加碼到10萬、20萬、75萬，信用卡都刷爆了，還把全家人都拉進來一起刷。不料有一天賣家卻傳訊息來質疑他，說收到地檢署通知黃金豆交易涉及「跨國詐騙案」，帳戶被金管會和警方警示，公司要求賣家清查責任人。
賣家直指該位民眾某筆交易出問題，要對他提起訴訟，要求他支付上千萬元損害賠償，但民眾的信用卡早就刷爆，親友也不願再借錢，民眾只能在賣家的介紹下，跟一間地下錢莊借錢，每個月被高額利息、債務追著跑。
先用刷卡賺佣金話術誘騙 再介紹高利貸欠下債務
警政署表示，假代購金豆公司會以刷卡交易賺高額佣金的話術，吸引民眾聯繫，一開始會給小額佣金營造賺錢假象，誘騙民眾增加刷卡額度，甚至拉親友一起加入代購行列，再謊稱民眾的交易涉及刑案、警示帳戶，要求負擔巨額賠償責任，最後由假代購公司介紹高利貸公司，讓民眾揹上一連串高額債務。
警政署對此提醒4點防詐小撇步：
1、買黃金，只刷卡拿錢卻沒見到產品，一定是詐騙。
2、買黃金產品，應向有信譽店家或金融機構購買，才有保障。
3、申請貸款，請洽金融機構辦理，才有保障。
4、聽聞交易涉及刑案，請撥打165諮詢。
資料來源：165打詐儀錶板
相關新聞
獨／娃娃機台主「2小時被騙300萬」：多人受害 牽龜入甕手法解析
代購金豆全家受害！警政署揭刷卡賺佣金詐騙陷阱 4防詐指南必看
實錄／回收教科書進「神秘LINE社群」：200萬月領8萬、一堆喊領到
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995