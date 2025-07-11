代購金豆全家受害！警政署揭刷卡賺佣金詐騙陷阱　4防詐指南必看

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▲詐騙集團以刷卡買金豆賺取佣金話術，騙取民眾信任。（圖／翻攝自AliPress）

一開始會給小額佣金營造賺錢假象，誘騙民眾增加刷卡額度，甚至拉親友一起加入代購行列，再謊稱民眾的交易涉及刑案、警示帳戶，要求負擔巨額賠償責任，最後由假代購公司介紹高利貸公司

刷卡拿錢卻沒見到產品，一定是詐騙

應向有信譽店家或金融機構購買

申請貸款，請洽金融機構辦理

請撥打165諮詢