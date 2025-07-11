台灣詐騙猖獗，就連「做公益」也被詐團當突破口了嗎？《NOWNEWS今日新聞》記者發現IG上某社團發起「回收教科書」活動，沒想到響應後被拉進一個神秘LINE社群，所謂的社團執行長推「大企劃」，宣稱「200萬每月配息8萬、300萬每月配息12萬」，更誇張的是，一堆人喊「有領到」，甚至上傳附身分證件、配息入帳的影片佐證，十分瘋狂。
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教科書回收計畫 不限年級、志工到府回收
5月底，記者被IG一則「教科書回收計畫」觸及，貼文內容寫著「即日起只要捐出家中用不到的教科書、講義、評量、練習本，即可兌換『麥當勞冰旋風』、『愛心熱咖啡」」，也強調講義、評量、教科書、練習本不限科目與年級，另外也收課外讀物，唯一要求是沒有大量破損與塗鴉，也不用捐贈者寄送，有志工到府收件。
透過IG貼文附上的LINE @掃QR Code加入LINE好友後，他們自稱是「社群」自發性發起捐書公益活動，要求要遵守相關規範，得先和社團秘書加好友後，才被拉進一個900多人的神秘「LINE社群」。整個「入群」加入LINE社群的過程約3天。秘書強調「社群平時除了捐書活動外，還會交流心靈以及親子課程等等資訊，並且有參加活動皆有機會獲得抽獎資格拿到小禮物」。
捐書社群變投資社群？大企劃：300萬月領12萬
入群前的過程，有種被拉進臉書投資社團，起手式問候語通篇都是「你好，社團審核 加入不能po廣告，可做到嗎~（感謝回覆）」的既視感。然而入群後，更是顛覆三觀，除了有社友書籍、衣物裝箱捐贈的照片外，還有不少人分享參加執行長「大企劃」活動，強調「200萬每月配息8萬、300萬每月配息12萬」，還設有「風險隔離機制」，不怕失敗。不過，想參加要私訊執行長，沒有公開大企劃參加辦法。小秘書則會公布參加者生活獲改善的感人故事。
社群中，雖然偶爾有質疑或擔心的聲音，但很快被其中「實證文」掩沒，很多群友分享參加大企劃心得，留言「四百多萬的債，終於在今天企劃完成後有辦法還清了！真的覺得執行長還有這個社團好棒，謝謝有你們的出現，照亮我們這些人的生活」、「企劃都是當天領到收益，我昨天的餘額只有700元，現在我戶頭有300多萬了」、「看起來很讚，我就是為了這個，才想盡各種辦法湊到300（萬）」。
還有人說：「看到群內這麼多人因為企劃生活經濟變得這麼好，看了真的非常羨慕，想了很久也決定參加這個企劃。畢竟出社會二十幾年的經驗告訴我，就算自己非常節儉也刻苦耐勞，如果真的遇到生病，尤其癌症。再怎麼省也不夠治療費用！我，很需要這個企劃機會！」
捐書變詐騙！手法拆解：+LINE要小心
雖然，目前沒有參加「回收教科書」遭詐騙的真實案例爆出。但事實上，知名二手書店「樂伯二手書店」過去曾發文澄清，強調沒有協辦任何「全台親子活動分享」或是「舊書回收義賣大行動」，不少網友驚呼：「還好有看到，不然就被詐騙了！」。
「等閑書房」轉發該澄清文，強調「看似平常的捐書活動，也成了詐騙手法，那種叫你+LINE，LINE頭貼一看就是人工美女、過度積極等等，99%都是詐騙」，提醒特別是粉絲團才剛成立、幾乎零互動的貼文，要特別提高警覺，以免落入詐騙集團的圈套。
除了捐書、教科書回收，也有「送書」、捐款詐騙。警政署提醒，在社群媒體下廣告，就算是公益活動，只要要求私訊加入特定人士的LINE，就要提高警覺，可能會誘導你加入以公益包裝的「投資群組」，開始騙你的錢。如果有任何疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或利用165全民防騙網查詢。
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實錄／回收教科書進「神秘LINE社群」：200萬月領8萬、一堆喊領到
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透過IG貼文附上的LINE @掃QR Code加入LINE好友後，他們自稱是「社群」自發性發起捐書公益活動，要求要遵守相關規範，得先和社團秘書加好友後，才被拉進一個900多人的神秘「LINE社群」。整個「入群」加入LINE社群的過程約3天。秘書強調「社群平時除了捐書活動外，還會交流心靈以及親子課程等等資訊，並且有參加活動皆有機會獲得抽獎資格拿到小禮物」。
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還有人說：「看到群內這麼多人因為企劃生活經濟變得這麼好，看了真的非常羨慕，想了很久也決定參加這個企劃。畢竟出社會二十幾年的經驗告訴我，就算自己非常節儉也刻苦耐勞，如果真的遇到生病，尤其癌症。再怎麼省也不夠治療費用！我，很需要這個企劃機會！」
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「等閑書房」轉發該澄清文，強調「看似平常的捐書活動，也成了詐騙手法，那種叫你+LINE，LINE頭貼一看就是人工美女、過度積極等等，99%都是詐騙」，提醒特別是粉絲團才剛成立、幾乎零互動的貼文，要特別提高警覺，以免落入詐騙集團的圈套。
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