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可不可熟成紅茶：熟成榛果歐蕾、穀奈冷露「買一送一」

麻古茶坊：金萱雙Q「買一送一」滿足咀嚼控

▲CoCo都可手搖飲料優惠喝到端午連假。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

CoCo都可：今粉角檸檬冬瓜「買一送一」！端午連假單茶20元有找

萬波島嶼紅茶：消費滿額「65折」優惠

即將迎接端午節，今（28）日起爽喝4大手搖飲料優惠一次整理！可不可熟成紅茶「熟成榛果歐蕾、穀奈冷露買一送一」，麻古茶坊「金萱雙Q買一送一」滿足咀嚼控、最多「買5送5」，CoCo都可週三好友日「粉角檸檬冬瓜第二杯0元」、5月30日至6月1日端午連假紅/綠/青茶大杯任選「2杯39元」，萬波島嶼紅茶消費滿額打65折、最多現折90元。可不可熟成紅茶即日起至5月31日，於外送平台Uber Eats，點購指定同品項「熟成榛果歐蕾、穀奈冷露買一送一」手搖優惠！提醒大家，請以2的倍數訂購，下單金額為折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；需出現買一送一綠色字樣，未顯示代表優惠兌換完畢；加料或升級大杯需額外加價購買。麻古茶坊即日起至6月3日，Uber Eats外送平台限時優惠「金萱雙Q買一送一」！雙倍波霸＋椰果滿足咀嚼控。提醒大家，每人限購5組，最多享「買5送5」；可加價升級瓶裝；請務必點選「買一送一組合」享優惠；若門市物料不足，依現有物料調整更換提供。◾️，相當於「買一送一」兩杯60元，幫大家試算平均一杯才30元超划。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；數量有限，售完為止，優惠恕不併用。◾️，每單不限杯數。相當於一杯單茶20元有找，太消暑。萬波島嶼紅茶即日起至6月29日，於外送平台foodpanda，單筆消費滿260元、輸入優惠碼「天天省天天爽」可享「65折優惠」，最多現折至90元好划算。