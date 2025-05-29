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監察院秘書長李俊俋日前遭踢爆用公務車接送愛犬去寵物美容沙龍，隨後監察委員蘇麗瓊也被爆出用公務車處理私事、前往牙醫診所，監委林郁容也疑似用公務車到機場接送親友。對此，前立委郭正亮指出，賴政府雙標個案太多，導致監委覺得這是小事，不過可能是有人要李俊俋的位置，就會有人盯著他。郭正亮28日在節目《大新聞大爆卦》提到，自己曾和李俊俋是同事，對方在他當立委時，做事比較謹慎，如今變成這樣，就是因為「反正大家都這樣！」郭正亮舉例，之前那個「小芸有空嗎？」，這麼明顯被招待，甚至還有證據，這樣都沒事了；王必勝也沒事還能轉任，政府雙標的個案太多了，內閣的風氣就會變成「我這個算什麼？這麼小的事！」郭正亮也說，如果不是內部的人，怎麼會拍到李俊俋？可能有人要他那個位子，所以就有人會盯著。郭正亮說，賴政府雙標成這樣，才第一年就爆料不斷，但很多人因為自己是嫡系就有恃無恐。由於現在在大罷免，所有的事都被放大，李俊俋這是很小的事也爆料成這樣，國民黨也為此去告他，這樣的氛圍會愈來愈多。