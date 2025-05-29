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網紅「館長」陳之漢日前在直播上宣布要去中國，並要證明自己沒有收錢，將全程開直播，也證明不會有任何中國官員把他押走，擔任「和平大使」。國台辦28日回應，歡迎台灣網紅到大陸走走看看，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣，且來過一次一定還想再來。對此，前立委郭正亮指出，若館長講一些「有的沒的」，不知道大陸會不會給他「豁免」？並指出「大陸那邊做政治直播是不行的！」郭正亮28日在節目《綠也掀桌》表示，館長要去大陸，其實就輕鬆自在去，而開直播的話，先前「甲亢哥」是講什麼都可以，不知道大陸會不會給館長一樣的待遇，若館長講一些「有的沒的」，大陸會不會給他「豁免」？這個真的不知道。郭正亮說，館長的講話特質就是這樣，一定會講一些八卦，到哪裡都講些有的沒的，很難說這「可不可以」，就是看大陸要不要開大一點的門讓他走？不過郭正亮也說，在大陸做政治直播是不行的，大家都知道那邊基本上是有審查制度的，政治節目大概都是錄播、要送審的，直播大部分是好玩的、商業的、旅遊的，都是這一類的。