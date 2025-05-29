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立法院司法及法制、經濟委員會28日召開聯席會審查「個人資料保護委員會組織法草案」，不過民進黨立法院黨團總召助理周軒發現，身為該委員會的民眾黨立委黃國昌卻在大巨蛋看世壯運棒球賽，綠營支持者為此怒批黃國昌薪水小偷。對此，民眾黨團主任陳智菡反酸，反觀周軒的老闆、綠委柯建銘，近兩個會期出席率及質詢率都低到讓人不忍卒睹，「你們辦公室都不用幫老闆準備質詢稿、還可以讓你在上班時候看棒球轉播。福利有夠好～羨慕！」陳智菡在臉書發文指出，黃國昌當天一共跑了四個委員會，司法、教文、內政、交通委員會，司法上下午分兩個會，早上逐條審國家海洋科技營運中心設置條例草案，黃國昌針對中心人員查核事項提出建議，海委會及國民兩黨都認同，還通過他提的修正動議；下午個人資料保護委員會組織法草案，黃國昌也有進行詢答，是針對英國公使之學者學歷造假進行質詢。陳智菡酸道，反觀這位助理的老闆柯建銘，人呢？「不要說今天，說最近兩個會期吧！連他們最友好的公督盟，幫柯建銘統計的出席率及質詢率都低到讓人不忍卒睹。啊周軒你老闆呢？你們辦公室都不用幫老闆準備質詢稿、還可以讓你在上班時候看棒球轉播。福利有夠好～羨慕！」