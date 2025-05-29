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監察院長陳菊去年底感冒，至高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前又發生左側腦血管阻塞，再度接受治療；一名陳姓女碩4月在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄警方也在4小時後逮人，並將發文者依《社會秩序維護法》送辦；而高雄地院28日以「不足以擴張解釋有影響公共安寧情形」為由裁定不罰。對此，資深媒體人謝曜州直呼，好在法官是正常人。一名陳姓女碩4月在PTT發文問「陳菊走了？」、「陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」，警方火速逮人，訊後被違反社會秩序維護法送辦。高雄地方法院高雄簡易庭28日審理時認為，陳女發文的標題及貼文內容文句的句尾，均反覆以問號作結，僅意在就尚未獲得證實內容以提出網路論壇方式表達個人疑問，或與他人進行討論；陳女的言論，充其量僅能認為該貼文引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋認為該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或有因此採取不理性行為舉止，而有影響公共安寧情形，因此裁定不罰。可抗告。對此，謝曜州在臉書發文直呼，「好險，法官正常人。政治不該沒人性，詛咒都會有回向。但碩士發文單純就是發問、前言後語也看不出詛咒或爆料。只是一個簡單發問，就說她造謠、立刻法辦！警察搶功表忠太離譜，好在法官是正常人。」