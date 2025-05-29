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行政院統刪中央給地方縣政府「一般性補助款」，刪減幅度高達25％，引起各縣市反彈。國民黨立委徐欣瑩28日質詢時質疑，行政院卻把應該在各部會分攤的通案刪減的636億拿來報復地方政府、懲罰民眾，這個決策是誰決定的？對此，行政院秘書長龔明鑫回答，最後決策拍板的是院長沒錯。徐欣瑩28日在內政委員會質詢時詢問龔明鑫，中央對地方的一般性補助款2501億，在去年審查總預算時，有被立法院刪減嗎？有任何一個立委提議刪減嗎？龔明鑫回答，並沒有。徐欣瑩指出，原因是行政院主計總處將一般性補助款列在「114年度中央政府總預算編列依法律義務支出明細表」，因此這2501億是不能刪減的，連立法院都不能刪，行政院也不能任意刪減。而要刪減的話有規定，得刪減的情形是採正面表列，包含違反限制規定、執行情形績效、拒絕提供補助經費支用、有依法得徵收財源而不徵收，要有這些具體明確的情形，行政院才可以不予補助或刪減補助。徐欣瑩指出，立法院沒有一個委員刪減補助款，但行政院卻把應該要在行政院各部會分攤通案刪減的636億，針對地方政府報復、懲罰民眾，這個決策是誰決定的？是行政院長卓榮泰、主計總處，還是總統賴清德？是誰最後決策拍板？龔明鑫回答，「是院長沒錯。」徐欣瑩說，所以主計總處主計長很有問題，對於立法院不能刪的，行政院來刪，違反自己訂的規定。