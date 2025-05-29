我是廣告 請繼續往下閱讀

藍綠大罷免持續，目前已有31件罷免國民黨立委案第二階段送至中選會；而根據《上報》報導指出，426凱道遊行後，藍營反罷免投票率上升至約65%，已經催到極限了，接下來的關鍵就看小草是否出來投票。對此，媒體人黃揚明直言，白營的票要催出來很不容易，國民黨要讓民眾黨知道什麼叫做唇亡齒寒，若國民黨在立院變成少數黨，那民眾黨到時就算舉雙手雙腳，也都是被否決的角色。黃揚明27日在節目《大新聞大爆卦》表示，大部分被罷免的是國民黨立委，這關民眾黨什麼事？民眾黨雖然說要反惡罷，可盤點被罷免藍委的選區，對白營真正有影響的選區比例高嗎？他舉例南投藍委馬文君，「請問南投的小草對馬文君有感情嗎？沒有啊！」因此他認為，藍營要催出白營支持者出來投票不容易，只有新竹有可能而已。黃揚明說，若大罷免成功，民進黨拿到6席以上，國民黨變成少數黨，民眾黨立委8席的關鍵少數能量就沒了，屆時就算民眾黨在立院舉雙手雙腳，都是被否決的角色了，民進黨要通過任何法案都能過，因此國民黨要讓民眾黨知道什麼叫做唇亡齒寒。