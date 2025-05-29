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▲肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元！炸雞桶「免費升級」青花椒口味。（圖／翻攝自肯德基FB）

肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」333元！

炸雞桶「免費升級」青花椒口味

2025國定假日端午節來臨！今（29）日必吃端午優惠「必勝客大披薩199元」倒數，夏威夷、日式照燒雞、熱帶鳳梨海鮮總匯等8款口味，最高現省461元吃起來；端午連假5月30日至6月1日，爽吃外帶大披薩「買一送一」。肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元、「5塊炸雞桶299元」免費升級「青花椒」口味一次整理。迎接端午節，使用優惠碼「94199」平日外帶「8款大披薩199元」，爽吃夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福、BBQ黃金嫩雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮披薩，總共8款口味只要199元、最高現省461元，「比買一送一便宜」，今5月29日最後一天快把握。必勝客全台門市、官網和PK APP，周末限時回歸優惠，外帶「買大送大」、外送「買大送小」吃一波。肉肉控端午優惠限時吃炸雞！，嗜辣控大嗑香、麻、辣重口味還現省91元（原價390元）。同時，，下殺47折優惠吃到端午連假後。肯德基官方還貼心提醒，端午節當天5月31日(六)，營業時間上午9點開始提早開賣「炸雞蛋撻組合」，方便大家拜拜或出遊好吃雞。提醒大家，經典A餐、歡聚B餐、原味蛋撻禮盒單點（加購），炸雞部位由服務人員搭配，恕不開放選擇部位。